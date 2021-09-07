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Genç İşadamları Akademisi gençlerle buluşuyor

Geleceğin iş insanını yetiştirme amacıyla kurulan Young Business Academiy (Genç İşadamları Akademisi) geleceğin girişimcilerini ve genç iş insanlarını, alanında tanınmış uzman kişilerle buluşturup onların bilgilerinden ve tecrübelerinden faydalanmasını sağlıyor.

MALATYA 07.09.2021, 10:59
Genç İşadamları Akademisi gençlerle buluşuyor

Geleceğin iş insanını yetiştirme amacıyla kurulan Young Business Academiy (Genç İşadamları Akademisi) geleceğin girişimcilerini ve genç iş insanlarını, alanında tanınmış uzman kişilerle buluşturup onların bilgilerinden ve tecrübelerinden faydalanmasını sağlıyor.

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), projesi olarak eğitime başlayan Young Business Academy, girişimci ve inovatif genç iş insanlarını yetiştirme merkezi olarak faaliyetini sürdürüyor. Kurulduğu günden bugüne birçok öğrenciye yeni fikirler kazanmasını ve yüzlerce proje fırsatı sunuyor. Young Business Academy’nin amacı, MÜSİAD’ın 30 yıllık tecrübesini, birikimin, genç girişimci ve yöneticilere aktarmak, gençlerin ekonomik ve sosyal düzeyini yükseltip, verdiklerin eğitimlerle öğrencilere yok göstermek doğrultusunda tanınmış, alanında uzman CEO, girişimci ve yöneticileri, genç girişimcilerle buluşturmak.

Young Business Academy’si projenin sonunda katılımcıların amaçları doğrultusunda bu sene 10 katılımcıya, staj yapma hakkı kazandırdı. Malatya Genç MÜSİAD, çalışmaya, topluma faydalı projeler üretmeye devam ediyor.

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