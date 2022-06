Genç girişimciler Darende’ye hayran kaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İstanbul Genç Girişimciler Kurulu’ndan bir heyet, Malatya’nın Darende ilçesini ziyaret ederek başta Somuncu Baba Külliyesi olmak üzere tarihi ve turistik mekanları gezdi.

TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Başkan Vekili Kemal Karabel ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede, Darende’ye ilk defa geldiğini belirterek, özellikle Somuncu Baba’dan çok etkilendiğini söyledi. Dünyanın ve Türkiye’nin birçok yerini gezdiğini aktaran Karabel, “Ben Somuncu Baba Külliyesi kadar temiz ve estetik bir yer görmedim. Ülkemizde böylesine örnek ve güzel eser olduğu için gurur duydum. Doğasıyla manevi havasıyla çok etkileyici. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Burada harika işler yapılmış” dedi.

TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Harun Paşahan da Darende’nin Malatya’nın turizm incisi olduğunu kaydederek, “Darende, her geldiğimizde şaşırdığımız ve etkilendiğimiz özel bir yer. Bugün girişimcilerimizi getirdik. Onlara buradaki manevi havayı teneffüs ettirip güzel doğal güzellikleri göstermek istedik. Keyifli ve eğlenceli bir gün oldu. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Networking Çalışma Grubu Başkanı Fırat Karahan ise Darende’yi çok beğendiklerini ifade ederek, “Kanyonu çok güzeldi harika vakit geçirdik. Sonra külliyeye geçtik ben böylesine bakımlı ve düzenli bir yer hayatımda görmedim. Baktığınız her şey güzel ve uyumlu, sizi yoran hiçbir şey yok. Bunu yapanları tebrik etmek lazım böylesi bir hassasiyeti dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Her yer gül kokuyor. Dış kapıdan girince aklınızdaki ve kalbinizdeki her şey uçup gidiyor. Ben şunu fark ettim, etkileyici bir şekilde buradaki havayı teneffüs ettikçe insan huzur doluyor. Bunu çok sevdim” dedi.

Genç Girişimciler, Somuncu Baba Külliyesi başta olmak üzere, Tohma Kanyonu, Somuncu Baba Müzesi, Balıklı Kuyular, Hamidiye Çarşısı, Kudret Havuzu, Günpınar Şelalesi ve Sivas’ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü’nü gezdi.

Geziye, TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Başkan Vekili Kemal Karabel, TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Networking Çalışma Grubu Başkanı Fırat Karahan, TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Üyesi Gülçin Yıldırım, TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Harun Paşahan, Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Yunus Emre Fidanel, Genç MÜSİAD ve Genç ANESİAD’ın üyeleri, TOBB İstanbul ve TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu üyeleri katıldı.