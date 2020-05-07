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Genç çiftçi, doğal olarak Nane, Kekik ve Portakal yağı üretmeye başladı

TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRÜ TAHİR MACİT, BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRÜ DEMET KÖKSAL VE TEKNİK PERSONELLER PROJEYİ YERİNDE DENETLEDİ.

Genç çiftçi, doğal olarak Nane, Kekik ve Portakal yağı üretmeye başladı

TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRÜ TAHİR MACİT, BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRÜ DEMET KÖKSAL VE TEKNİK PERSONELLER PROJEYİ YERİNDE DENETLEDİ.

07 Mayıs 2020 Perşembe 12:15
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Genç çiftçi, doğal olarak Nane, Kekik ve Portakal yağı üretmeye başladı

Malatya’da genç bir çiftçi, doğal olarak Nane Yağı, Kekik Yağı ve Portakal Yağı üretmeye başladı.

Yeşilyurt Mahallesinde Bayram Köseoğlu, genç çiftçi programı kapsamında, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi amacı ile ekim işlemi geçen yıl yapılan Tıbbi Nane ve Kekik Yetiştiriciliği için ürün işleme ünitesi olan Distilasyon Kazanı ile üretici mahallinde üretim materyaline sahip oldu.

Denetleme ve inceleme yapıldı

Yapılan çalışmayı, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal ve teknik personeller denetledi. Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, yapılan çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Marjinal olarak değerlendirilen tarım arazilerinin değerlendirilmesi amacı ile Yeşilyurt Mahallesinde ikamet eden genç çiftçimiz Bayram Köseoğlu 2 bin 300 metrekarelik arazisinde tıbbi aromatik bitki ekimi gerçekleştirmiştir. Üretim materyalleri ve ürünlerin işlenebilmesi için ihtiyaç olan Distilasyon Ünitesinin tamamı il müdürlüğümüz tarafından hibe olarak karşılanmıştır. Genç çiftçimiz hasat ettiği ürünlerden Distilasyon Ünitesi ile Nane Yağı, Kekik Yağı ve Portakal Yağı üretmeye başlamıştır. Elde edilen ürünler tamamen doğal olup hiçbir kimyasal ürün kullanılmadan üretilmektedir. 2019 yılında dikimi gerçekleştirilen Kekik bitkisinin çiçeklenmesi ile hasat zamanı gelmiş olup mevsim şartlarının uygun gitmesi halinde toplam 3 hasat yapılabilmekte, aynı üretim alanında bulunan Tıbbi Nane ise 15 gün sonra hasat edilebilecektir. Bitkisel üretim faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla bölgede kümelenme şeklinde faaliyetlerin devamlılığı için bu çalışmalara devam edilecektir" dedi.

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