Gelinciktepe yol çalışması Kasım’da tamamlanacak

Malatya’da Bahçebaşı Mahallesini, depremzedeler için yapılan Gelinciktepe TOKİ konutları bölgesine entegre edecek yol çalışması Kasım ayı sonunda tamamlanacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmaların devam ettiği Güldal Akşit Bulvarı - Bahçebaşı Mahallesi ile Gelincik Tepesi bağlantı yolunda incelemelerde bulundu.

Bağlantı yolunda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Hakan Demir, “Bahçebaşı Mahallemizi, Gelinciktepe Bölgemize TOKİ Bölgemize entegre edecek bir yol çalışması gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca bu yolumuz Kuzey Kuşak Yolu’na da bağlanacak. Bu çalışmalarımız öncesinde Büyükşehir Belediyesi olarak kamulaştırma çalışmasının akabinde yol yapım çalışmalarına Güldal Akşit Bulvarı ile Gelincik Tepesi Bölgesinde devam etmekteyiz. Yolumuzun yapılması ile birlikte bu bölgemizin ulaşımına büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

“Yeni yolların açılmasıyla Malatya trafiği çok rahatlayacak”

Malatya trafiğini rahatlatmak için yeni birçok bulvar ve cadde açıldığını belirten Başkan Gürkan, “Yol medeniyettir. Bir memlekette yol yoksa oraya medeniyetin inkişaf etmesi mümkün değildir. Bu anlamda göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Malatya’ya yeni arterler açtık. Birçok yolumuzda da çalışmalarımız devam ediyor. Malatya’nın sorunlarının başında trafik sorunu gelmekteydi. Açmış olduğumuz yeni bulvar ve caddelerle bu sorunu gidermeye gayret gösteriyoruz. Kuzey ve güney kuşak yolları ile kuzey çevre yolunun yapılması ile birlikte Malatya trafik açısından çok rahat bir şehir haline gelecektir. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde birçok hizmetimizin bitmiş olduğunu göreceğiz. Şu anda çalışmaların devam ettiği yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki bu yolumuzdaki çalışmalarımızda Kasım ayı sonunda inşallah tamamlanacaktır. Hizmetlerimiz Malatya’mıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.