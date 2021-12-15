Gaziantep’in toprağı Malatya’da

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen “Gaziantep’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı Etkinlikleri” kapsamında, Gazi şehrin savunmasında kanları ve canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle anmak amacıyla, şehitlerin kanının bulunduğu toprak ve Şanlı Türk Bayrağını Vali Aydın Baruş teslim aldı.

Malatya Valiliği makamında gerçekleşen teslim töreni öncesinde öğrenci Barış Özsincan, Gaziantep halkı adına Heyeti Merkeziye tarafından yazılan “Bu şehirde taş taş üstünde kaldıkça ve bir Türk sağ oldukça bu şehir kapılarını size açmayacak ve Türk’ün kim olduğunu burada da göreceksiniz. Kalemize beyaz bayrak çekmemizi istiyorsunuz. Biz Albayrak çekeriz” mesajını okudu. Öğretmen Ökkeş Aytulu ise şehitlikten alınan toprak ile 25 Aralıkta Gaziantep’te düzenlenecek olan 100. Yıl program davetiyesini takdim etti.

Şanlı Türk Bayrağını teslim almaktan ötürü onur duyduğunu ifade eden Vali Aydın Baruş, “Gaziantep göstermiş olduğu kahramanlıklar nedeniyle 1921 yılında TBMM tarafından Gazi ünvanı ile şereflendirildi. Her şehre nasip olmayan bir ünvandır. Şahinbey’in torunları Kurtuluş Savaşımıza da güç veren çok büyük bir kahramanlık destanı yazdılar. Gaziantep halkını canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah Antep’in çocukları ataları olan Şahinbey’e ve dedelerine yakışır evlatlar olurlar ve bu Şanlı Bayrağı kalelerinde dalgalandırmaya devam ederler” diyerek sözlerini tamamladı.