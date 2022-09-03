Gazeteci Haydar Karaduman anıldı

Malatya Gazeteciler Cemiyeti kurucusu ve Başkanı Haydar Karaduman 4. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen Haydar Karaduman’ı anma etkinliği şehir mezarlığındaki Karaduman’ın mezarı ziyaret edilerek başladı. Buradaki anma programına MGC Başkanı Vahap Güner, Cemiyet Yönetim Kurulu üyeleri, Malatya Şehir Mezarlığı Müdürü Osman Gönültaş, basın mensupları ile Karaduman ailesi katıldı. Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından dua edilerek mezara karanfiller bırakıldı.

Malatya Gazeteciler Cemiyetini 1989 Yılında kuran ve 30 yıl süreyle başkanlığını yaptıktan sonra 3 Eylül 2019 tarihinde vefat eden Haydar Karaduman Şehir Mezarlığındaki mezarı başında anıldı. MGC Başkanı Vahap Güner ve Cemiyet mensuplarının katıldığı anma töreni öncesinde Kur’an-ı Kerim okundu. Burada konuşan Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, “Haydar Karaduman bizim yol arkadaşımızdır. Malatya Gazeteciler Cemiyetini kuran, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonunun kurulmasında emeği olan, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunun kurulmasına öncülük eden eski Başkanımız Malatya Basın tarihinde iz bırakan, hizmetleri olan gazetecilerin önderidir. Vefatının dördüncü yıl dönümünde Malatya Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi ve mensupları olarak başkanımızı rahmetle anıyoruz. Onun bıraktığı MGC’ni onun ilkeleri doğrultusunda ileriye doğru götürmek için çaba sarf ediyoruz. Yine Başkanımızın hedefleri arasında olan TSYD Malatya Şubesini de kuruluş aşamasına getirdik. Onun ismini yaşatmak için Haydar Karaduman Basın Ödüllerini her yıl vermeye devam edeceğiz. Başkanımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz” dedi.

MGC Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri Haydar Karaduman’ın mezarına karanfil bıraktılar. Güner, 2. Haydar Karaduman Basın Ödüllerini bu yıl da vereceklerini belirtti.