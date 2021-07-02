Fotoğraf severler, Battalgazi’deki tarihi mekanları gezdi

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Battalgazi Kayısı Hasadı Fotoğraf Maratonu’ yarışmasında Kayısının hasadı, kurutulması, pazarlaması gibi işlemleri fotoğraflamak için Malatya’ya gelen fotoğraf severler, Medeniyetin kalbi Battalgazi’nin tarihi mekanlarını gezdi.

Battalgazi Belediyesi ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Malatya Fotoğraf Sanatı ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) destekleriyle düzenlenen ‘Battalgazi Kayısı Hasadı Fotoğraf Maratonu’ yarışması devam ediyor. Tarihi ve doğal güzellikleriyle Doğu’nun incisi konumunda bulunan Battalgazi’nin kültürel, tarihi ve doğal zenginliğini gözler önüne sermenin yanı sıra Malatya’nın simgesi haline gelen Kayısının tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen ödüllü fotoğraf yarışması için Malatya’da bulunan gönüllü fotoğrafçılar, ilçenin tarihi mekanlarını gezdi. Tarih başkenti Battalgazi’deki tarihi mekanları fotoğraflayan fotoğraf severler, ilçeye hayran kaldı. Devlet sisteminin ilk doğduğu yer olan ve UNESCO Dünya Miras Kalıcı Listesi’ne aday Arslantepe Höyüğü’nü gezen fotoğraf severler, Kanlı Kümbet, Şahabe-i Kübra Medresesi, Poyraz Konağı Yaşam Müzesi, Namazgah ve restorasyon çalışmaları devam eden Ulu Cami gezisinin ardından, Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda kahve molası verdi.

Yarışmacılar Battalgazi’ye hayran kaldı

Fotoğraf yarışmasına Trabzon’dan katılan fotoğraf sever Ali Mermertaş, “Eşimle birlikte yarışmaya katılmak için Trabzon’dan geldik. Biz Türkiye’yi dolaşıyoruz. Bu tür yarışmalara katılmayı ve kültürel fotoğraflar çekmeyi seviyoruz. Şuanda da her bir karesinde tarih kokan Arslantepe Höyüğü’nü geziyoruz, rehberlerden bilgiler alıyoruz. Müthiş bir tarihi eser var. Bunun ardından Battalgazi’deki kayısı hasadını fotoğraflamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar Kayısı’nın tanıtımını yapacağız. Birkaç gün daha buradayız. Kültürel bir geçmişe sahip olan Battalgazi gerçekten güzel bir ilçe” dedi.

Seyit Konyalı da, “Bu güzel yarışmaya Konya’dan katılıyorum. Malatya bölgesine daha önce hiç gelmemiştim. Hafızamdaki Battalgazi’den daha güzel bir yer gördüm. Yeşili ve güler yüzü bol bir yerdeyim. Bu bizi çok mutlu etti. Fotoğraf çekerken mutlu olarak çekiyorum. Konumuz Malatya’nın geçim kaynağı kayısıya ağırlık veriyoruz. Tarihi yerleri geziyoruz ve bayıldık. Daha önce neden ön plana çıkmamış diye düşünüyorum. Yarışmayı düzenleyen Battalgazi Belediyemize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Battalgazi’ye hayran kaldığını dile getiren Fatma Gökmen isimli fotoğraf sever ise, “Yarışmaya Ankara’dan katılıyorum. Bugünde fotoğraf çekimine çıkıyorum. Malatya’ya ilk kez geldim. Battalgazi Belediyesine teşekkür ediyorum. Tarihi mekanları gezme fırsatı bulduk. Nostalji seven bir insan olarak Poyraz Konağına bayıldım. Safranbolu’yu da gezmiştim ama burası daha detaylı. Battalgazi’de gezdiğim yerlerin sunumunu sosyal medyada da yapacağım. Herkesin gelip görmesini tavsiye edebileceğim bir ilçe” diye konuştu.