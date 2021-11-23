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FKA’dan projesi başlangıç toplantısı

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) 2021 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunarak desteklenen "Malatya Sanayisinin Dijital Dönüşüm Olgunluk Seviyesi ve Verimlilik Analizi" projesinin başlangıç toplantısı gerçekleştirildi.

MALATYA 23.11.2021, 10:06
FKA’dan projesi başlangıç toplantısı

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) 2021 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunarak desteklenen "Malatya Sanayisinin Dijital Dönüşüm Olgunluk Seviyesi ve Verimlilik Analizi" projesinin başlangıç toplantısı gerçekleştirildi.

Malatya Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen toplantıya, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Malatya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı, FKA İzleme ve Değerlendirme Birimi Başkanı Mehmet Şirin Budancamanak ve kurum personelleri katıldı.

Toplantıda konuşan Malatya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı, projenin Malatya sanayisi için önemine değinerek, projeye verdikleri desteklerden dolayı FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu’ya teşekkür etti.

FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu ise Fırat Kalkınma Ajansı olarak gerek bölgesel gerek ulusal planları uygulamaya yönelik projelere destek sağladıklarını söyledi.

Yoğunlu, 2010 yılından itibaren faaliyetlerine başlayan Fırat Kalkınma Ajansının bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilere toplam 832 adet proje kapsamında hibe desteği sağladığını hatırlatarak, destek alan kurum ve kuruluşların eş finansmanı dâhil bölge ekonomisine 2021 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 909 milyon lira yatırım bütçesinin kazandırıldığı bu projelerde Fırat Kalkınma Ajansı tarafından yaklaşık 560 milyon lira hibe desteği sağlandığını ifade etti.

FKA’nın 2021 yılına kadar 309 adet teknik destek projesine destek sağladığını belirten Yoğunlu, bu projeler kapsamında sağlanan eğitimler ve danışmanlıklar kapsamında yaklaşık 24 bin kişiye bölgesel kalkınma anlamında önem arz eden eğitimler verildiğini kaydetti.

“Malatya için çok önemli bir proje”

Yoğunlu, Malatya Sanayisinin Dijital Dönüşüm Olgunluk Seviyesi ve Verimlilik Analizi projesine ilişkin bilgilendirmelerde bulunarak, şöyle konuştu:

“Ajansımız bir taraftan doğrudan mali desteklerle yerel ve ulusal kalkınmaya yönelik projelere destek verirken diğer taraftan da gerek kamu kurumlarımıza gerekse sivil toplum örgütlerimize yönelik, yine özel sektörümüzün insan kaynağına dokunabilmek, bölgemizde hususi analiz çalışmaları yapmak, mekânsal çalışmalar yapabilmek adına teknik destek programı uyguluyor. Ajans olarak gerek kamu kurumlarında gerekse özel sektörde çalışanlara yönelik eğitimler sağladık. 2021 yılında teknik desteği biraz değiştirdik. Özel sektöre yönelik uygulamaya başladık. Bu projemizde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yürütülen bir proje olsa da projemiz bir özel sektör projesi. Gerçekten Malatya ilimiz için çok önemli bir proje. İl müdürümüz Akif Bey’e teşekkür ediyorum. Çalışanlarını da tebrik ediyorum. Projemiz 15 gün sürecek. İlimizdeki sanayi işletmeleri için yine firmalarımızda çalışan teknik personel için çok önemli bir proje. Projemizin Malatya’mıza, bölgemize, il müdürlüğümüze, tüm sanayici firmalarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

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