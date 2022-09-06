FKA, TEKNOFEST’te "Elektrikli Araçlar Sanal Gerçeklik" projesini tanıttı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz’e katılım sağlayan Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), "Elektrikli Araçlar Sanal Gerçeklik" projesini sergiledi.

Samsun Çarşamba Havalimanı’nda dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Karadeniz’e Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü standında Fırat Kalkınma Ajansının desteğiyle İnönü Üniversitesi tarafından geliştirilen "Elektrikli Araçlar Sanal Gerçeklik” projesi katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’a ajansın desteğiyle hazırlanan "Elektrikli Araçlar Sanal Gerçeklik" projesine ilişkin bilgiler sunuldu.

Ayrıca Elazığ Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Coştu da standı ziyaret ederek, "Elektrikli Araçlar Sanal Gerçeklik” projesinde incelemelerde bulundular.

TEKNOFEST Karadeniz ve projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in Türkiye için çok önemli olduğunun altını çizdi.

Yoğunlu, Fırat Kalkınma Ajansı olarak İnönü Üniversitesi ile birlikte geliştirdikleri "Elektrikli Araçlar Sanal Gerçeklik" projesiyle TEKNOFEST Karadeniz’e katılım sağladıklarını belirterek, “Proje çerçevesinde yapılan laboratuvarda öğrenciler elektrikli araçların her türlü montaj ve demontajının simülasyon ortamında yapabiliyor. Bu anlamda baktığımızda Türkiye’de elektrikli araçlar alanında üniversitelerde uygulanan ilk sanal simülasyon laboratuvarı projelerinden bir tanesi. Projemizi TEKNOFEST’te sergileme imkanı bulduk. Burada da çok fazla ilgi gördü. Projemize desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne ve paydaşımız İnönü Üniversitesine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İnönü Üniversitesi Rektör Danışmanı ve İnönü Üniversitesi Malatya OSB Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Cemal Koyunoğlu ise, "Elektrikli Araçlar Sanal Gerçeklik” projesinin meslek yüksekokulu için çok önemli bir proje olduğuna değinerek, “Projemizi TEKNOFEST KARADENİZ’de sergiledik. Katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Bu da bizi mutlu etti. Projemize desteklerinden dolayı Fırat Kalkınma Ajansına teşekkür ederiz” diye konuştu.

2021 yılında Fırat Kalkınma Ajansı Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı çerçevesinde desteklenen projeyle İnönü Üniversitesi Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksek Okulu öğrencileri kurulan laboratuvarda eğitim görüyor.