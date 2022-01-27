banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
HES kodları için yeni karar!
HES kodları için yeni karar!
Vali Yerlikaya açıkladı: ''Yasak devam ediyor''
Vali Yerlikaya açıkladı: ''Yasak devam ediyor''
Memur ve emeklilerin zam farkları hesaplarda!
Memur ve emeklilerin zam farkları hesaplarda!
Kar İstanbul'a geri dönüyor!
Kar İstanbul'a geri dönüyor!

FKA, kadın ve gençlerin istihdamının desteklenmesi için çaba harcıyor

Fırat Kalkınma Ajansı, faaliyet bölgesi olan Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli’deki kadın ve gençlerin istihdamının desteklenmesi amacıyla İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı kapsamında hayata geçirilen TRB1 Bölgesindeki Dezavantajlı Kişilerin İş Gücüne Sürdürülebilir Entegrasyonu Operasyonu’ nu başlatıyor.

MALATYA 27.01.2022, 11:09
FKA, kadın ve gençlerin istihdamının desteklenmesi için çaba harcıyor

Fırat Kalkınma Ajansı, faaliyet bölgesi olan Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli’deki kadın ve gençlerin istihdamının desteklenmesi amacıyla İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı kapsamında hayata geçirilen TRB1 Bölgesindeki Dezavantajlı Kişilerin İş Gücüne Sürdürülebilir Entegrasyonu Operasyonu’ nu başlatıyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla yürütülen ve TRB1 Bölgesinde 24 ay süresince uygulanacak olan Operasyonun Açılış Konferansı 28 Ocak 2022 Cuma günü 09.30-16.30 saatleri arasında Malatya’da bir Hotel’de gerçekleştirilecek.

Konunun ilgili taraflarını bir araya getirmek ve paydaşlar arasında gelecekteki etkileşimler için bir ağ oluşturma platformu kurmak amacıyla Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu’nun ev sahipliğinde yapılacak olan Açılış Konferansına Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan katılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, AB Türkiye Delegasyonu Ekonomi ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo de Quintana ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Osman Murat Çetin de Konferansa çevrim içi olarak bağlanıp birer konuşma yapacak.

TRB1 Bölgesi’nde yoksulluk içinde olan veya yoksulluk riski altında olan kadın ve gençleri mesleki becerilerini geliştirmeye teşvik etmek hedefiyle gerçekleştirilecek olan Konferansta, İzgören Akademi, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şerif İzgören de “Fark oluşturmak” konusunda bir konuşma yapacak.

Konferansın son bölümünde ise Kariyer Uzmanı ve Eğitmen Umur Çalıkoğlu’nun moderatörlüğünde Kadın ve Genç İşgücünü İstihdama Dahil Etmek: Geleceğin İş Dünyası Nasıl Olacak? konulu bir panel düzenlenecek.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11