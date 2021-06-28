FKA bölgenin entegre turizm rotalarını belirliyor

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından Malatya, Bingöl, Elazığ ve Tunceli illerinin entegre turizm rotaları belirlenerek turizme kazandırılıyor.

FKA Turizm, Tanıtım ve Markalaşma Birimi tarafından “Elazığ ve Malatya İlleri Doğa ve Kent Turizmi Entegre Rotalar Oluşturulması” projesi kapsamında başta Elazığ ve Malatya illerini kapsayacak şekilde başlatılan çalışmalara Bingöl ve Tunceli illeriyle devam edilecek.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, projeyle Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinin doğal güzelliklerini kültürel, tarihi ve gastronomi değerleri ile entegre ederek turizme kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Bu kapsamda belirlenecek olan yürüyüş rotaları kentin cazibe noktaları ile entegre edilerek tur paketleri oluşturulacağını ifade eden Yoğunlu, “Ajans olarak turizm konusunda son üç yıldır çok önemli çalışmalara imza atıyoruz. Fırat’ın bize armağanı olan bölgemizin doğal güzelliklerini kentlerimizin cazibe noktalarıyla entegre edecek yeni turizm rotaları belirlemek için bu çalışmamızı başlattık. Projemizle illerimize gelen turistlerin daha fazla konaklamasını, daha fazla zaman ayırmalarını ve bölgenin saklı güzelliklerini tanımalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bunun için öncelikle rotalarımızın çıkartılması için ofis ve saha çalışmalarında ön araştırmalarımızı yaptık. Uzman ekip eşliğinde geniş çaplı saha taraması ve keşif yürüyüşlerinin ardından turizme kazandırılmaya uygun trekking rotalarının taslak gps izlerinin çizilmesi, rota üzerindeki bazı engellerin temizlenerek yürüyüşe uygun ve tehlikesiz hale getirilmesi ve işaretlenmesi gibi çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Yoğunlu, proje kapsamında bir diğer amaçlarının ise entegre turizm rotalarının sadece dışarıdan gelenler için değil bölgenin kendi halkının da faydalanmasına yönelik olduğunun altını çizerek, “Çünkü şehirlerimizde yaşayan çoğu insanın bile bilmediği saklı güzellikleri ortaya çıkararak turizm rotalarımıza entegre etmeye çalışıyoruz. Yürüyüş rotalarının fiziksel olarak belirlenmesi ve uluslararası standartlara uygun olarak işaretlenmesinin ardından bu rotaların tanıtımı amacıyla da çeşitli faaliyetler planlıyoruz. Bu kapsamda da TÜRSAB ile işbirliği içerisindeyiz. İnşallah çalışmalarımız tamamlandığında bölgemiz çok farklı turizm etkinlikleriyle daha fazla sayıda yerli ve yabancı turist ağırlayacak” diye konuştu.