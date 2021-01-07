FKA, 2021 yılı SOGEP proje fikri önerilerini bekliyor

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında proje fikri önerileri alınmaya başlandı.

Kalkınma Ajansları, 2019 yılından itibaren bölgelerin ekonomik gelişmesine yönelik uyguladığı programlara ilave olarak sosyal konulara da tedbirler geliştirmek üzere SOGEP programını yerelde uygulamaya başladı.

Programa ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Fırat Kalkınma Ajansı olarak TRB1 Bölgesi Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde 2021 Yılı SOGEP kapsamında proje fikri önerilerini almaya başladıklarını belirterek, ajansların paydaş kurumlarla birlikte sosyal sorun ve konulara ilişkin araştırma, analiz ve nihayetinde büyük ölçekli projelerin kurgulanmasında görev aldığını ifade etti.

Yoğunlu, SOGEP’in toplumda dezavantajlı kesimlerin sosyal ve ekonomik hayata daha aktif olarak katılabilmelerine, istihdamı arttırmaya, sosyal girişimcilik ve yenilikçilikle ilgili rekabetçi projeler geliştirmeye yönelik uygulanan bir program olduğunu ifade ederek, “SOGEP, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın kaynağıyla, sosyal kalkınma hedefi için ajansların yerelde paydaşlarıyla sürekli temas halinde olarak projeleri tasarladığı ve uygulamaya geçirdiği önemli bir program olup ajansların kendi bölgelerinde güdüledikleri projeler ile dezavantajlı grupları hedef alan tedbirler geliştirilmesi için önemli fırsatlar sunmaktadır. İnşallah bizde ajans olarak gelecek proje fikri önerileriyle bölgemize önemli katkılar sunmaya devam edeceğiz” dedi.

SOGEP Programına ilişkin detaylı bilgileri ajansın web sayfasında yayımladıklarını kaydeden Yoğunlu, “Program kapsamında öncelikle ön proje fikirlerini almaya başlayacağız. Alınan proje fikri önerilerini kendi içimizde değerlendirdikten sonra öne çıkan önerileri olgunlaştırma adına ilgili kurumlarla birlikte çalışma başlatacağız. Proje döngüsü yönetimi çerçevesinde projelerin gerekçelendirilmesi, faaliyet planlarının optimizasyonu, bütçelerinin revize edilmesi süreçlerini tamamladıktan sonra bakanlığımıza sunacağız” ifadelerini kullandı.

Yoğunlu, program kapsamında desteklenecek projelerin asgari proje bütçesinin Bir Milyon TL olduğunu belirterek, “Kamu kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olduğu projelerde eş finansman katkısı asgari yüzde ondur. Kar amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı asgari yüzde ellidir” diye konuştu.

Programa ilişkin detaylı bilgiye www.fka.gov.tr adresinden ulaşılacağının altını çizen Yoğunlu, tüm kurum ve paydaşların proje fikir önerilerini beklediklerini kaydederek, programın hayırlı olması temennisinde bulundu.