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Fırat mahallesindeki yeni park yapımında sona yaklaşıldı

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Fırat Mahallesi’ndeki yapımı tüm hızıyla devam eden Yeni park çalışmalarında sona yaklaşıldı.

MALATYA 30.10.2021, 12:46
Fırat mahallesindeki yeni park yapımında sona yaklaşıldı

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Fırat Mahallesi’ndeki yapımı tüm hızıyla devam eden Yeni park çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatı üzerine Fırat Mahallesi Sükunet Sokağın yan kısmındaki 5 bin metrekarelik alan üzerinde yapımına başlanılan Yeni park çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İçerisinde; yürüyüş yolları, spor ve oyun aletleri, dekoratif oturma grupları, modern peyzaj düzenlemeleri ve yeşil alanın olacağı park çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yüzde 80’i tamamlanan park çalışmaların 2021 yılı tamamlanmadan Fırat mahallesindeki vatandaşların istifadesine sunulması hedefleniyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in hizmette dur durak bilmediğini aktaran Fırat Mahallesi Muhtarı Nihat Biner, “Mahallemizde tespit etmiş olduğumuz sorunlar ve vatandaşlarımızın taleplerini Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e ilettiğimiz andan itibaren sorunların hızlıca çözüldüğüne şahitlik ediyoruz. Başkanımız bizzat konunun takipçisi oluyor. Bu anlamda kendisine mahallem ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle muhtarlığımızın arka kısmında 6-7 yıldır atıl durumda bulunan alanda bir park ihtiyacımızın olduğunu ilettik. Taleplerimizi değerlendiren başkanımız verdiği talimatlar üzerine park yapım projesi hayata geçti ve çalışmalar hızlı bir şekilde başladı. Çalışmalar şuanda yüzde 70-80’i tamamlanmış durumda. Tamamlandıktan sonra mahallemizin hizmetine sunulacak. Öte yandan mahallemizde bulunan Jandarma Komutanlığı Lojmanlarının arka kısmına Ay-Yıldızlı anıtlı park yaptıracak. Projeyi mahalle olarak çok beğendik. Halkımızın nefes alabileceği güzel bir proje daha kısa süre içinde mahallemizde hayat bulacak. Tabi başkanımız bunlarda yetinmiyor ve her alanda hizmete devam ediyor. Allah başkanımızdan razı olsun. Göreve geldiği günden itibaren Battalgazi’de yatırımlar ve hizmetler hiç durmuyor. Başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

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