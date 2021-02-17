FETÖ üyeliğinden gözaltına alınan eski polis memuru tutuklandı

Malatya’da FETÖ üyeliğinden gözaltına alınan eski polis memuru tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya il Jandarma Komutanlığınca, FETÖ terör örgütünün Malatya ilindeki yapılanması kapsamında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve görevinden ihraç edilen eski polis memuru gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs yapılan sorgulamasının ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.