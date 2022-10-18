FETÖ operasyonunda 19 gözaltı

Malatya merkezli beş ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik, aralarında Malatya’nın da bulunduğu 59 ilde eş zamanlı "Gazi Turgut Aslan" operasyonu gerçekleştirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde; Yozgat, Niğde, Samsun ve Ankara’da gerçekleştirilen operasyonlarda ise "FETÖ / PDY terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıldır aranması bulunan firari S.A. ile birlikte 14’ü Malatya’da olmak üzere toplamda 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı.