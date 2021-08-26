Fendoğlu’nun girişimleriyle asbest sorunu çözülüyor

Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı Ballıkaya Mahallesi’nde vatandaşların sağlığını tehlikeye atan asbestli borularının değişimi için MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu’nun da girişimiyle önemli bir adım atıldı.

Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı Ballıkaya Mahallesi’ne 1986 yılında heyelan tehlikesine karşı yeni konutlar yapılırken, o tarihten beri içme suyu boruları değişmedi. Geçtiğimiz aylarda Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı Ballıkaya Mahallesinde ikamet eden mahalle sakinleri sağlıklarını tehdit eden asbestli borularla ilgili talep ve çağrılarını gündeme taşımışlardı. O dönem olayın basına yansımasından sonra yetkililerden ‘Avrupa Birliği’nden ödenecek gelince yapılacak’ şeklinde açıklamalar yapılmış, mahallenin sorunu proje kapsamına alınmıştı.

Fendoğlu, Karataş’ı aradı

6 Temmuz’da Avrupa Birliği’nden Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne 230 Milyon TL’lik altyapı için finansman sağlanırken, Ballıkaya Mahallesi sakinleri kansere neden olan asbestli boruların bir an önce değişmesi için harekete geçti. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu’nun Hekimhan İlçesi Ballıkaya ziyaretinde talepler iletilirken, Fendoğlu MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş’ı arayarak mahalle sakinleri adına randevu aldı. Fendoğlu ayrıca Karataş’la yaptığı görüşmede sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini ve konunun takipçisi olacağını söyledi.

Görüşme olumlu geçti

Fendoğlu’nun girişimleriyle MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ve MASKİ İşletmeler Dairesi Başkanı Ramazan Toy ile görüşen Ballıkaya Mahallesi Muhtarı Merdan Çelik, Ballıkaya Mahallesi Kültür, Kalkındırma ve Turizm Derneği Başkanı Mehmet Ali Güner, 2020 yılında proje kapsamına alınan ve kırıma uğratılan mahallelerindeki boruların değişimi konusunun 2022 yılı programına değil 2021 programına alınmasını talep etti. Avrupa Birliği’nden gelen fonla birlikte mahalledeki sağlığı tehdit eden bu sorunun acil bir şekilde giderilmesi gerektiği, asbestli boruların kansere neden olduğu için bir gün bile beklenilmemesi gerektiği yetkililere iletildi.

MASKİ yetkililerinden Ballıkaya Mahallesi’ndeki sorunun 2021 proje kapsamına alınacağının sözünü alan Ballıkaya Mahallesi Muhtarı Merdan Çelik ve Ballıkaya Mahallesi Kültür, Kalkındırma ve Turizm Derneği Başkanı Mehmet Ali Güner, başta MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu olmak üzere, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ve yetkililere teşekkür ettiler.

Ballıkaya Mahallesi sakinleri, Mezotelyoma gibi ölümcül hastalıklara neden olan asbestli boruların artık 2021 yılı içerinde değiştirilmesini bekliyor.