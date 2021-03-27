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Fendoğlu’ndan Berat Kandili mesajı

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, yayımladığı mesaj ile Berat Kandili’ni kutlayarak, günün iyi değerlendirilmesini istedi.

MALATYA 27.03.2021, 13:53
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Fendoğlu’ndan Berat Kandili mesajı

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, yayımladığı mesaj ile Berat Kandili’ni kutlayarak, günün iyi değerlendirilmesini istedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu Berat Kandili mesajında, “11 ayın sultanı Mübarek Ramazan ayının habercisi ve müjdeleyicisi olan bir Berat Kandili’ni daha hep birlikte idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Berat Gecesi, affın ve mağfiretin çeşmesi ve Allah’ın kullarının istifadesine sunduğu ihsan ve aynı zamanda mükafat hazinesidir. O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiller, nefislerin terbiye ve manevi tüm yaraların tedavi edilmesi yönünde mutlaka başvurulması gereken yolların başında gelmektedir. Berat Kandili ise, kurtuluşumuzun, manevi arınışımızın ve kalp dünyamızın temizlenişinin yegane anahtarıdır. Bu mübarek gecede yapılan dualarımızın kabul ve makbul olması dileğiyle, sizlere, ailenize ve Yüce Türk Milletine hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet, şükranla anıyorum. İslam aleminin, Necip Türk Milletinin ve Malatyalı hemşerilerimin Berat kandilini en içten duygularımla tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.
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