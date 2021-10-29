Fendoğlu’ndan 29 Ekim mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, 29 Ekim mesajında, Cumhuriyetin önemine temas ederek, “Cumhuriyet Türk Milletinin bağımsızlık onurudur” dedi.

MHP Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, , Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. Yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Fendoğlu mesajında, “Türk’ün En Büyük Bayramını, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıldönümünü karşılamanın ve kutlamanın eşsiz heyecanını ve coşkusunu yaşıyoruz.

29 Ekim, bağımsızlık ülküsü etrafında buluşan ve birleşen Aziz Türk Milletinin örneğine az rastlanır bir irade ve cesaret ile zafere ulaştırdığı Cumhuriyet, 98 yıl önce kutlu bir mücadelenin Hak edilmiş mükafatı olarak ilan edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

“Cumhuriyet Türk Milletinin bağımsızlık onurudur”

Fendoğlu, “Bilinmelidir ki, Türkiye Cumhuriyet’i ebediyete kadar yaşayacak ve bu kutlu emanet her daim dimdik ayakta kalacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. Kuruluş yıldönümünde, Egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğunu tescil eden, aynı zamanda Kurtuluş Savaşımızı taçlandıran, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Başbuğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kahramanlarını rahmetle anıyorum. Milli Mücadele’de, ayrıca yakın veya uzak tarihimizde vatan ve millet için can vermiş Aziz Şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş Kahraman Gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Aziz Milletimizin ve Malatya’lı hemşerilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten tebrik ediyorum” şeklinde mesajını tamamladı.