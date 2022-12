Fendoğlu ve MHP il yönetiminden Gürkan’a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP İl Başkanı Gökhan Gök ve il yönetimi ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette geçtiğimiz günlerde MHP İl Başkanlığı görevine atanan Gökhan Gök, “Cumhur İttifakımızın başarılı belediye başkanı Selahattin Gürkan başkanımızı Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığına atanmamız münasebetiyle ziyaret ediyoruz. Başkanımıza kabullerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yakinen başarılı çalışmalarına şahit olduğumuz başkanımızla bundan sonrada teşkilatımızla birlikte uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise “Tüzüğümüzün 94. Maddesi gereğince geçmiş dönem il başkanımız Mesut Samanlı kardeşimizin milletvekilliği aday adaylığı için istifasından sonra Genel Başkanımızın tensipleriyle il başkanlığına atanan Gökhan Gök kardeşimiz ve yönetim kuruluyla birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem tanışma hem nezaket ziyaretinde bulunduk. Başkanımıza bizleri misafir etmesinden dolayı şahsına ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve MHP heyetini ağırlamaktan dolayı büyük onur duyduğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bizler özellikle siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğuna inanıyoruz. Cumhur İttifakı içerisinde olduğumuz Milliyetçi Hareket Partisiyle gerek Ankara’da milletvekili boyutuyla Mehmet Celal Fendoğlu vekilimizin büyükşehir belediyemizle ilgili olan iş ve işlemleri takip etmesi, yerelde il başkanlarımız ki bir önceki dönem il başkanlığı yapan ve milletvekili aday adayı olması vesilesiyle istifa eden Mesut Samanlı olsun, yeni göreve başlayan Gökhan Gök ve Milliyetçi Hareket Partisinin her kademesiyle hakikaten güzel işleri birlikte paydaş olarak yapmaya gayret ettik. Cumhur İttifakının en güzel örneğini de Malatya’da sergiliyoruz. Değerli milletvekilimiz her zaman her konuda il başkanımızda dâhil hep yanımızda olmuşlardır. Malatya’daki iş ve işlemlerin, hizmetlerin yapılmasında gayret göstermişlerdir. Önümüzdeki seçimlerin Cumhur İttifakımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.