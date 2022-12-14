Fendoğlu: “Türk milleti yüzyıllık yemininden dönmeyecek”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve partinin MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) genel kurulunda “Türk milleti son vatanında ettiği yüz yıllık yemininden şartlar ne olursa olsun dönmeyecek, bin yıllık kardeşlik hukukunu ihlal etmeyecek ve ihanete sevineceği imkanı inşallah sunmayacaktır” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 2023 bütçesi üzerine konuştu. Fendoğlu, “Metehan’dan bugüne mazisi kahramanlıklarla dolu, asırlardan beri arayışını ve Türk milletinin yeniden şahlanışını bir imparatorluğun küllerinden yepyeni bir cumhuriyet doğurarak gerçekleştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, günümüze kadar Gazi Meclisimizde devletimize ve milletimize hizmet etmiş, Rahmeti Rahman’a kavuşmuş tüm vekillerimizi saygı ve minnetle anıyor, hayatta olanlara sağlık ve huzur diliyorum. Vazife başında olan siz değerli vekillerimizi ve ekran başında bizleri izleyen asil milletimizi saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kaydetti.

Fendoğlu, “Bundan tam yüz yıl önce, 29 Ekim 1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti, necip milletimizin binlerce yıllık tarihinde ulaştığı en parlak, en muhteşem zirvedir. Cumhuriyetimizin kuruluş süreci de millî tarihimizin kaydettiği en büyük ve en şanlı mücadelelerden birine sahne olmuştur. Bu destansı mücadele, yakılıp yıkılmış, istila edilmiş bir coğrafya üzerinde milletçe yeniden dirilişimizin ifadesidir. Bundan dolayı cumhuriyetin bir değerler manzumesi olduğu asla unutulmamalıdır. Onu bir bütün olarak algılamak, tüm niteliklerine eşit değerler atfetmek, evrensel kabullerle hayata geçirmek gerekmektedir. Keza, cumhuriyet, tek bir fikre yönelik peşin kabuller sisteminden çok, bölücü ve yıkıcı unsurlar taşımadığı sürece farklı fikirlerin ifade edilmesinin teminat altına alındığı hoşgörü temeli üzerine bina edilen bir rejimin adıdır. Dolayısıyla kimseyi ötekileştirmeden, bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi birinci sınıf vatandaş olarak görmemiz elzemdir. Farklılıkları kutsamadan ama farklılıkları da yok saymadan ortak bir tarihle ve kültürle güçlü Türkiye idamesinde katkı sağlamak her vatandaşımızın ve bizlerin öncelikli vazifesidir. Kısaca, cumhuriyet, ortak bir varoluşun, ortak yaşama kararlılığın ta kendisidir. Türkiye Cumhuriyeti, bugün, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet yolunda dev adımlarla yürüyen, güçlü, modern bir dünya devletidir. Amacımız, şanlı bir mücadelenin ürünü olan cumhuriyetimizden, üniter yapımızdan, demokrasimizden ve buna bağlı diğer kazanımlarımızdan hiçbir taviz vermeden, emin adımlarla görkemli geleceğimize yürümektir. Demokrasi ve hukukun üstünlüğüyle tezyin edilmiş farklılıklarımızı zenginlik olarak gören aidiyet duygusunun perçinleştiği, insan odaklı devlet-millet kaynaşmasını sağlamış Türkiye Cumhuriyeti devletini ileriye taşımak, günlük hadiselerin bu büyük hedefimizi gölgelemesine de asla izin vermemek millî görevimizdir. Ve en önemlisi, korunması gereken ve sorumluluğu istisnasız hepimizin omuzlarında olan yüce Türkiye Cumhuriyeti devletinin itibarının korunmasını sağlamak ve sahip çıkmak hepimizin görevidir. 100’üncü yılında lider ülke Türkiye için herkes bilmeli ve unutmamalıdır ki Türk milleti son vatanında ettiği yüz yıllık yemininden şartlar ne olursa olsun dönmeyecek, bin yıllık kardeşlik hukukunu ihlal etmeyecek ve ihanete sevineceği imkânı inşallah sunmayacaktır. Asla unutulmamalıdır ki emanete sahip çıkmak hem yüce dinimizin hem de kutlu töremizin emridir. Bu vesileyle 2023 bütçemizin ülkemize ve asil milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan dilerim. Sadakatimiz devletedir” ifadelerini kullandı.