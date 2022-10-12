Fendoğlu, TBMM’de Doğanşehir’in sorunlarını gündeme getirdi

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu, Doğanşehir ilçesinde köy gezileri sırasında Polat Derbent ve Gövdeli Göletleri ile Beğre Göletinin yapımı konusunda vatandaşların dile getirdiği soruları gündeme getirerek, Tarım ve Orman Bakanlığından çözüm talebinde bulundu. Fendoğlu, “Doğanşehir ilçemizin Polat, Bıçakçı ve Gövdeli beldesindeki köy ziyaretlerimizde, hemşerilerimizin, çiftçilerimizin, üreticilerimizin taleplerini Gazi Meclisimiz aracılığıyla ilgili Bakanlığımıza iletiyoruz. Bu çerçevede Malatya Doğanşehir ilçemizde planlama raporları onaylanan ve ÇED çalışmaları devam eden Polat Derbent ve Gövdeli Göletleri ile jeoteknik çalışması devam eden Bıçakçı Gölet’i ve ön inceleme raporu onaylanan Beğre Gölet’inin planlama ve proje aşamalarının Tarım Bakanlığımız tarafından bir an önce tamamlanarak 2023 yılı içerisinde yapımına başlanması ve en kısa sürede bitirilmesi çiftçilerimizin ve üreticilerimizin bize ilettikleri taleplerdir” ifadelerini kaydetti.