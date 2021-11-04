Fendoğlu, tapu kadastro yenileme çalışmalarını sordu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) verdiği yazılı soru önergesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, Malatya ve ilçelerinde ki tapu kadastro yenilenmesi çalışmalarını sordu. Fendoğlu, tapu kadastro yenilenmesi çalışmalarını kapsamında 2021 yılı ve sonrasında ki çalışmaların nasıl bir takvimle olacağını ve Malatya ile ilçeleri bazında ne kadarlık bir alanı kapsadığını sordu.

“2021’de Malatya’da124 birimin ihalesi yapıldı”

Fendoğlu’nun soru önergesine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından verilen yazılı cevapta, "2021 yılı içerisinde Malatya’da toplam 124 birimin ihalesi yapıldı. Doğanşehir’de 22 birimin 2021 yılı sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir. 13 birim ise 2022 yılı sonuna kadar yapılacak. Hekimhan’da ve Kuluncak’ta 17 birim 2022 yılsonuna kadar yapılacak. Akçadağ’da 52 birimin ihalesi yapıldı. Ekim ayında çalışmalara başlaması ve 2022 yılsonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır” denildi.