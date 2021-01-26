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Fendoğlu, sulama projelerini sordu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel Kurulunda söz alarak Tarım Bakanlığına Malatya’da çiftçilerin tarım arazilerini sulama ihtiyaçlarını sağlamak için tamamlanması önem arz eden baraj ve gölet projelerinin 2021 yılı yatırım planı içerisinde yer alması gerektiğini iletti.

MALATYA 26.01.2021, 16:56
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Fendoğlu, sulama projelerini sordu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel Kurulunda söz alarak Tarım Bakanlığına Malatya’da çiftçilerin tarım arazilerini sulama ihtiyaçlarını sağlamak için tamamlanması önem arz eden baraj ve gölet projelerinin 2021 yılı yatırım planı içerisinde yer alması gerektiğini iletti.

MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, “Sorum Tarım Bakanımıza. İstiklalimizin ve istikbalimizin güzel illerinden Malatya’mız için 2021 yılında aşağıdaki projeleri gerçekleştirmenizi talep etmekteyiz. Yoncalı İsale Tüneli, Akçadağ Taşevler, Yaygın Göleti, Karamahmut, Budaklı, Kurşunlu, Karadere Göletleri, Darende Çınarköy Göleti, Boztepe Pompaş, Kale Ürüsnü Barajı Sulamaları, Doğanşehir Elmalı, Kuluncak Karaçayır, Darende Çınarköy, Hekimhan Karadere Göletleri İkmali, Yukarı Ulupınar Göleti Projesi, Yeşilyurt Beylerderesi, Battalgazi Derme Deresi 3’üncü Kısımlar Taşkın Koruma İnşaatları, Malatya İçme Suyu İsale Hattı Rehabilitasyonu, Kapıkaya Sulaması Sayaç ve Sanat Yapıları, Doğanşehir Söğüt Göleti Rezervuar Alanı İyileştirme, Kuluncak Sofular Sulaması Sanat Yapıları ve Mekanik İmalatları. Bu projelerin 2021 yılı yatırım kapsamına alınması önem arz etmektedir. Bu yönde bir planlama bulunmakta mıdır" ifadelerini kullandı.
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