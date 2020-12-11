banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar’da kırmızı çizgi 8 TL
Dolar’da kırmızı çizgi 8 TL
İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit vefatının 33. yılında anılıyor
Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit vefatının 33. yılında anılıyor
Şehir hastaneleri salgının yükünü hafifletti
Şehir hastaneleri salgının yükünü hafifletti

Fendoğlu, maden pay dağılımının yeniden belirlenmesini istedi

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, ilçede olan madenlerden elde edilen pay dağılımının yeniden belirlenmesini istedi.

MALATYA 11.12.2020, 14:07
Fendoğlu, maden pay dağılımının yeniden belirlenmesini istedi

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, ilçede olan madenlerden elde edilen pay dağılımının yeniden belirlenmesini istedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 2021 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifinin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde söz alarak konuşma yaptı. Fendoğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e madenlerden elde edilen payların dağılımının yeniden belirlenmesine ilişkin bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu bildirip, Malatya Büyükşehir, Kuluncak ve Hekimhan ilçeleri ile maden olan diğer ilçe belediyelerinin taleplerini sordu.

Fendoğlu’nun sorusunda, “Malatya Kuluncak ilçemizde taş ocağı, maden ve mermer işletmeleri, özellikle kırsal alanlarda, tamamen Büyükşehir Belediyesi yapım ve bakım sorumluluğunda yer alan mahalle yollarını kullanmak suretiyle sürekli bakım ve onarım gerektiren maliyetler oluşturmakta ve bu maliyetler tamamen Büyükşehir Belediyesine ve ilgili belediyelere kalmaktadır. 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 14’üncü maddesi gereği alınan devlet hakkı ve özel idare pay kısmında özel idarelere verilen yüzde 4 devlet hakkının bir kısmının büyükşehir belediyesine veya ilgili belediyelere aktarılması; taş ocağı, mermer ocağı ve maden faaliyeti gösteren firmalara Bakanlık tarafından mahalle yolları haricinde başka güzergâhlar açılması; belediyelerin mahalle yolları kullanılacak ise maden firmalarının kullanacağı mahalle yollarındaki altyapı ve kaplama çeşitlerinin ağır tonaja uygun hâle getirilmesi hususunda bir çalışma yapmayı planlıyor musunuz?” ifadelerine yer verdi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fendoğlu’nun sorusuna karşılık 2021 yılı içinde yeni maden yasası çalışmasında teklifi değerlendireceğini söyledi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dönmez cevabında, “Malatya milletvekilimizin özellikle madenden elde edilen payların dağılımının yeniden belirlenmesine ilişkin bir teklifi oldu. Mevcut Maden Yasası’na göre, elde edilen devlet hakkı payının yüzde 50’si maliyeye, hazineye, yüzde 25’i il özel idaresine, yüzde 25’i de oradaki il veya belde belediyesine ayrılıyor. Bununla alakalı büyükşehir belediyelerinin birtakım talepleri var, özel idarenin olmadığı yerlerde. Geçen, komisyonumuzda da bu gündeme geldi. Önümüzdeki yılın ilk aylarında Maden Kanunu’yla alakalı yeni bir çalışmayı tekrar bir gözden geçiriyoruz. Bu teklifinizi artık komisyonda, ilgili yerlerde tekrar değerlendiririz. Bizim yaklaşımımız şu: Özellikle maden haklarının yerelde yerel yönetimlere aktarılmasının daha doğru olacağına inanıyoruz. Özellikle de bahsettiğiniz gibi yollar konusu var, yolların onarılması anlamında söyleyeyim. Bir de şunu söyleyeyim: Biz aşağı yukarı yılda 1 milyar lira civarında devlet hakkı topluyoruz Türkiye genelinde ve bunun yarısını da aslında yerel yönetimlere bırakıyoruz. Bu, yerel yönetimlerin de ihtiyaçlarını ciddi anlamda karşılamasına bir destek olmuş oluyor. Bu önerinizi orada tekrar değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
15°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 11 23
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 11 23
4. Beşiktaş 10 19
5. Göztepe 11 18
6. Karagümrük 11 17
7. Konyaspor 10 15
8. Gaziantep FK 10 15
9. Başakşehir 11 15
10. Kasımpaşa 11 15
11. Hatayspor 9 15
12. Malatyaspor 10 13
13. Trabzonspor 11 13
14. Antalyaspor 11 13
15. Rizespor 10 12
16. Sivasspor 10 10
17. Kayserispor 10 9
18. Erzurumspor 11 9
19. Gençlerbirliği 10 8
20. Denizlispor 10 6
21. Ankaragücü 9 2
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 13 24
2. Tuzlaspor 12 24
3. Altınordu 13 24
4. Giresunspor 13 23
5. Adana Demirspor 12 22
6. Samsunspor 12 21
7. Altay 12 20
8. İstanbulspor 11 18
9. Bursaspor 13 17
10. Menemen Belediyespor 12 14
11. Balıkesirspor 11 14
12. Boluspor 12 13
13. Akhisar Bld.Spor 12 13
14. Ümraniye 13 13
15. Adanaspor 9 12
16. Bandırmaspor 13 12
17. Ankaraspor 12 8
18. Eskişehirspor 13 1
Takımlar O P
1. Tottenham 11 24
2. Liverpool 11 24
3. Chelsea 11 22
4. Leicester City 11 21
5. Southampton 11 20
6. M. United 10 19
7. Man City 10 18
8. West Ham 11 17
9. Everton 11 17
10. Wolverhampton 11 17
11. Crystal Palace 11 16
12. Aston Villa 9 15
13. Newcastle 10 14
14. Leeds United 11 14
15. Arsenal 11 13
16. Brighton 11 10
17. Fulham 11 7
18. Burnley 10 6
19. West Bromwich 11 6
20. Sheffield United 11 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 10 26
2. Real Sociedad 12 25
3. Villarreal 12 21
4. Real Madrid 11 20
5. Cádiz 12 18
6. Sevilla 10 16
7. Granada 11 15
8. Real Betis 12 15
9. Barcelona 10 14
10. Elche 10 14
11. Eibar 12 14
12. Deportivo Alaves 12 14
13. Valencia 12 13
14. Athletic Bilbao 11 13
15. Getafe 11 13
16. Celta de Vigo 12 13
17. Levante 11 11
18. Osasuna 11 11
19. Real Valladolid 12 10
20. Huesca 12 8