Fendoğlu, Cumhuriyet Bayramı mesajını TBMM’de verdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclise (TBMM) Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alarak, Cumhuriyetin ilanının 99. Yıldönümü nedeniyle yaptığı konuşmada, “Yüce Türk milleti ve yedi düvele karşı destan yazan kahraman ordumuzun zafere ulaştırdığı Kurtuluş Savaşı’mız 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti olarak taçlanmıştır” dedi.

Fendoğlu, TBMM genel kurulundaki konuşmasında, “Bağımsızlık ülküsü etrafında buluşan, örneğine az rastlanır bir irade ve cesaretle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu Başbuğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, mazisi şan ve şeref dolu yüce Türk milleti ve yedi düvele karşı destan yazan kahraman ordumuzun zafere ulaştırdığı Kurtuluş Savaşı’mız 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti olarak taçlanmıştır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm kahramanlarımıza, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, manevi hatıralarını hürmetle yâd ediyorum. Oğuz Atam’ın buyruğunda ilettiği gibi: "Ey Türk Oğuz Beyleri, üstten gök çökmedikçe, alttan yer delinmedikçe senin ilini, töreni kim bozabilir? Alemi cihan bilsin ki ve duysun ki, Türk milleti, Türk yurdu, Türk devleti ve Türk töresi bozulmaz ve bozulmayacaktır. Yüce Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.