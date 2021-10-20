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Fendoğlu, çırak ve kalfaların taleplerini dile getirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, TBMM’de yaptığı konuşmada, “Çırak ve kalfalarımız için ödenen iş kazası ve meslek hastalıkları primi emeklilik gününe sayılan bir düzenlemeyle SSK’lar için de yapılırsa sanayi sitelerindeki esnaf ve sanatkârlarımızın iş hacmi artar ve daha çok çırak ve kalfa çalışmış olur” dedi.

MALATYA 20.10.2021, 17:30
Fendoğlu, çırak ve kalfaların taleplerini dile getirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, TBMM’de yaptığı konuşmada, “Çırak ve kalfalarımız için ödenen iş kazası ve meslek hastalıkları primi emeklilik gününe sayılan bir düzenlemeyle SSK’lar için de yapılırsa sanayi sitelerindeki esnaf ve sanatkârlarımızın iş hacmi artar ve daha çok çırak ve kalfa çalışmış olur” dedi.

MHP Milletvekili Fendoğlu TBMM Genel Kurulunda söz alarak konuşmasında, çırak ve kalfaların taleplerini dile getirdi. Fendoğlu, “Orta veya lise öğrenimini bitiren, 17 yaşını tamamlayan ve üniversiteye gidemeyen öğrencilerimiz, meslek dallarına iş başvurusunda bulunduğu zaman, tecrübeleri olmadığı için düşük ücret verilmesinden dolayı çalışmıyor ama hükûmetin yeni çıkardığı yasayla çırak ve kalfalarımızın ücretleri devlet tarafından ödenecektir. Ancak bunun yanında çırak ve kalfalarımız için ödenen iş kazası ve meslek hastalıkları primi emeklilik gününe sayılan bir düzenlemeyle SSK’lar için de yapılırsa sanayi sitelerindeki esnaf ve sanatkârlarımızın iş hacmi artar ve daha çok çırak ve kalfa çalışmış olur. Mesleki okulların açıldığı bu dönemde ülkemizde çalışan çırak ve kalfa sayımızda da artış olacaktır” ifadelerini kullandı.

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