58. Kütüphane Haftası programı çerçevesinde bu yıl 11’ncisi gerçekleştirilen Kitap Okuma Etkinliği Malatya’da da düzenlendi. Protokol üyeleri ve öğrenciler, farkındalık için 30 dakika kitap okudular.

Hürriyet Parkında gerçekleştirilen Kitap Okuma etkinliğine, Vali Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi yetkilileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Kitap Okuma Etkinliğinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi tarafından kitap dağıtımı yapıldı.

Vali Baruş burada yaptığı açıklamada, kitap okumanın önemini dile getirdi. Baruş, “Amacımız, okumayı bir alışkanlık haline getirerek gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğinde önemli bir değişikliğe yol açmasını sağlamak. Kütüphane Haftasında, kütüphanelerimiz de faaliyetlerini sürdürüyorlar. Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz bu çerçevede bazı etkinliklerde bulunuyor. Bugün parkta bulunan vatandaşlarımıza kitap dağıtımı yapacağız. Yine otobüs terminalinde ve vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu yerlerde arkadaşlarımız kitap dağıtımını gerçekleştirecekler. Şuanda gençlerimiz, çocuklarımız kütüphanelerimizden yoğun bir şekilde yararlanabilir. Tabii Malatya olarak imkânlarımız kısıtlı. Malatya İl Halk Kütüphanesi sizlerin de bildiği gibi Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından inşa ediliyor. Yaklaşık 8000 metrekare kapalı alana sahip olacak çok büyük bir kütüphane. Kütüphanemiz bittiği zaman çocuklarımızın rahat ders çalışabileceği ve her türlü kaynak kitaba rahatça ulaşabileceği bir ortam oluşacak. Ayrıca oralarda atölyeler, atölye çalışmaları için uygun fırsatlar olacak. Dolayısıyla orası bir Kültür Merkezi gibi çalışacak” ifadelerini kullandı.

Kütüphane Haftası nedeniyle tüm vatandaşları kitap okumaya davet eden Baruş, “Çünkü kitap okuma alışkanlığı aile içinde oluşuyor. Eğer aile içerisinde çocuklar okumayı seviyorlarsa bunda mutlaka anne-babaların payı var. Anne ve babalar çocuklarına örnek olmak durumunda. Mutlaka her gün en az yarım saat okuma etkinliği evlerde yapılırsa bu okuma sevgisi çocuklarımızda, gençlerimizde yayılır ve ileride girmiş oldukları sınavlarda daha başarılı olma imkanına kavuşurlar. Çünkü okumayan bir insanın sınavlardaki problemleri çözmesi zor oluyor. Bu nedenle herkesi okumaya davet ediyorum. Okumak hayattır diyorum” şeklinde konuştu.

Toplumun Kütüphaneye ilgisini çekmek ve okuma alışkanlığı konusunda farkındalık oluşturmak için yapılan etkinlik çerçevesinde Vali Baruş, protokol, öğrenciler ve vatandaşlar 30 dakika kitap okudu.