Fabrika çalışanlarına Kadına ‘El Kalkamaz’ eğitimleri

Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) konusunda fabrikada çalışanlara bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulama olan KADES konusunda Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlileri fabrika fabrika ziyaret gerçekleştirip tanıtımı sürdürüyor. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren iki tekstil fabrikalarında çalışan 114 kadın 205 erkek personele KADES uygulaması tanıtıldı. Çalışanların telefonlarına indirimi sağlandı. Kadına ‘El Kalkamaz’ vurgusuyla farkındalık eğitimleri verildi. Ayrıca 6284 Sayılı Kanun hakkında bilgilendirme yapılıp, konu ile ilgili broşür dağıtıldı.