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Fabrika çalışanı kadınlara KADES eğitimi

Malatya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) çalışan kadınlara yönelik Kadın Destek Uygulaması (KADES) eğitimi çalışması devam ediyor.

MALATYA 17.08.2021, 17:20
Fabrika çalışanı kadınlara KADES eğitimi

Malatya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) çalışan kadınlara yönelik Kadın Destek Uygulaması (KADES) eğitimi çalışması devam ediyor.

Jandarma Komutanlığı görevlilerince, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulama olan KADES programının akıllı telefon kullanıcısının yüklenilmesi çalışmaları tekstil fabrikalarında çalışan kadınlara gösterildi.

Jandarma görevlileri, broşür ve çocuk dergisi de çalışan kadınlara hediye etti.
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