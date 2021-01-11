banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul için kritik kar uyarısı
İstanbul için kritik kar uyarısı
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Bitcoin'e neler oluyor?
Bitcoin'e neler oluyor?
BAE'den Türkiye ile normalleşme talebi
BAE'den Türkiye ile normalleşme talebi

Evren’den ara eleman çağrısı

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, hükümetin esnaflar için verdiği desteklerden yararlanılması gerektiğini belirterek, "Ülkemizin kanayan yarası olan mesleki ara eleman sayısı ile ilgili de çalışmalar yapılarak ara eleman sayısını artırmalıyız” dedi.

MALATYA 11.01.2021, 15:01
7
Evren’den ara eleman çağrısı

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, hükümetin esnaflar için verdiği desteklerden yararlanılması gerektiğini belirterek, "Ülkemizin kanayan yarası olan mesleki ara eleman sayısı ile ilgili de çalışmalar yapılarak ara eleman sayısını artırmalıyız” dedi.

Esnaf ve sanatkarlara verilen destekler konusunda açıklama yapan ESKKK Başkanı Ali Evren, "Hükümet esnaf ve sanatkarlar ile mesleki eğitim okullara yönelik önemli konulara parmak bastı. 29 Aralık 2020 tarih ve 31349 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu kapsamında, hazine destekli krediler ile en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkara kullandırılacak krediler ile KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitiren, kredi başvuran tarihi itibariyle 30 yaşını tamamlamamış olan girişimci esnaf ve sanatkarlara, KOSGEB tarafından onaylanan projelerini Bankaya sunmaları durumunda 100.000 TL’ye kadar kullandırılacak kredilere yüzde 100 oranında faiz indirimi, diğer kredilere, işletme ve yatırımda ise yüzde 50 oranında faiz indirimi uygulamasına devam edilecektir” ifadelerini kullandı. Evren, "Daha önce olduğu gibi, başvuru tarihi itibarı ile son 5 yıl içinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan esnaf ve sanatkarlara bu karar kapsamında yine aynı işletme için aynı konuda faiz indirimli kredi kullandırılmayacak. Ancak KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü ve 2016-2017 yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkarlar ile deprem, heyelan, sel afetlerine veya terör olaylarına maruz kalmaları nedeniyle KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkarlar kooperatiflerimiz kefaletiyle kullandırılan kredilerden faydalanabilecekler" dedi. Bununla birlikte yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararındaki yeni düzenleme ile Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkındaki Karar kapsamındaki desteklerden faydalanacak olan esnaf ve sanatkarlar da kooperatif kredilerinden faydalanabileceklerini bildiren Evren, "Hükümetin her zaman verdiği hazine destekli kredi finansmanları ile mesleki teknik okullarımız ile ustalarımızı, kalfalarımızı ve çıraklarımızı bilime ve teknolojideki gelişmelere sivil toplum kuruluşları olarak çalışmalarımız bu yönde olmalı ki esnaf ve sanatkarlarımız el ele vererek ileride daha güzel üretimler yapabilsin. Ülkemizin kanayan yarası olan mesleki ara eleman sayısı ile ilgili de çalışmalar yapılarak ara eleman sayısını artırmalıyız" diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
19°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Galatasaray 17 33
3. Fenerbahçe 16 32
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 17 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Malatyaspor 17 21
14. Rizespor 17 21
15. Göztepe 17 19
16. Kasımpaşa 16 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Menemen Belediyespor 17 19
14. Balıkesirspor 17 16
15. Adanaspor 16 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 16 30
7. Granada 17 24
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Levante 17 21
11. Athletic Bilbao 18 21
12. Real Betis 17 20
13. Valencia 18 19
14. Eibar 18 19
15. Deportivo Alaves 18 18
16. Real Valladolid 18 18
17. Getafe 16 17
18. Elche 15 16
19. Osasuna 17 15
20. Huesca 17 12