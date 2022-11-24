Evlerini temizledikleri yaşlılara moral verip hayır dualarını alıyorlar

Malatya’da yaşlı, bakıma muhtaç ve engellilerin evlerinde bakım ve temizlik ihtiyacını karşılayan Battalgazi İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) personeli, yaşlılara moral vererek, hayır duasını alıyor.

Battalgazi İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) VEFA ( Yaşlı Evde Bakım) projesi çerçevesinde kentteki 65 yaş üzeri engelli, yaşlı ile bakıma muhtaç bireylerin evlerindeki bakım ve temizlik hizmeti özenle yapılıyor. Kurum tarafından ev temizliği ve bakım ihtiyacı tespit edilen 480 kişi için görevlendirilen 30 personel, belirli aralıklarda bu bireyleri evlerinde ziyaret ediyor. Ekip üyeleri, sohbet edip dertlerini dinledikleri bireylerin evlerinde temizlik, tadilat ve yemek yapıp hayır dualarını alıyor. Bakıma muhtaç 65 yaş üzeri engelli ve yaşlıların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için özveri ile çalıştıklarını aktaran Battalgazi İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Adnan Fırat, “ Battalgazi sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı olarak ülke çapında uygulama başlanılan VEFA ( Yaşlı Evde Bakım) projesi ilçemizde de 15 Ağustos itibariyle faaliyete geçti. Proje çerçevesinde engeli bireylerimizin gerek süreğen bir hastalıktan gerekse yoksulluktan ötürü sosyal ve ekonomik yönden yoksunluk içinde yaşamını sürdüren vatandaşlarımızın ev temizliği, kişisel bakımları, yemeklerini pişirme yaşadığı hanede oluşan tadilat gibi çeşitli ihtiyaçları karşılanmaktadır. Projenin temel amacı yorgun çınarlara vefa örneği göstererek hayatlarını sürdürebilmeleri için ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktır dedi.

Yaşlı Evde Bakım-Vefa projesi çerçevesinde görev yapan Ayşegül Yıldırım ile Birgül Yağmur ise engelli ve yaşlı vatandaşlara hizmet etmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.