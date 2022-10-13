Evi yanan aileye Kızılay’dan yardım eli

Malatya’da evi yanan ve eşyaları kullanılamaz hale gelen Tutuş ailesini Kızılay yalnız bırakmadı.

Yeşilyurt ilçesi Salkonak Mahallesinde Ali Tutuş’a ait evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Evi ve eşyaları kullanılamaz hale gelen Tutuş ailesini, Yeşilyurt Kızılay ekipleri yalnız bırakmadı. Kızılay gönüllüleri aileye gıda ve kıyafet yardımında bulunarak ailenin yanında olacaklarını söyledi.

Tutuş ailesi ise zor günlerinde yanlarında olan Kızılay ekibine teşekkür etti.