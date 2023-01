Evi yanan aileye Başkan Güder sahip çıktı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Hanımınçiftliği Mahallesi’nde evi yanan Erdem ailesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Güder, Battalgazi Belediyesi olarak yangın mağduru aileye gerekli yardımın yapılacağı sözünü verdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Osman Korkut ile birlikte önceki gün gece Hanımınçiftliği Mahallesi Kültür Caddesi’nde evi yanan Erdem ailesini ziyaret etti.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını, evi saran dumandan fark ettiklerini aktaran ev sahibi Yusuf Erdem, “Gece saat 12 civarında çocuklar beni uyandırdı. Evi duman sarmıştı ve hemen itfaiyeye haber verdik. Kendi imkanlarımızla evden dışarıya çıktık. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın söndürüldü. Zararımız çok oldu. Evde hiç bir şeyimiz kalmadı. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’de bugün yanımızda. Allah kendisinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Can kaybının olmamasının sevindirici bir durum olduğunu belirten Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Osman Korkut, “Haberi aldıktan sonra hemen vatandaşlarımızın evine geldik. Canlarına bir şey olmaması sevindirici bir durum. Sadece ev malzemeleri yanmış. Kızılay olarak ailemizin iki haftalık erzaklarını temin ettik. Desteğimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz”

Battalgazi Belediyesi olarak kısa sürede ailenin yaralarını saracaklarını vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Hanımınçiftliği mahallemizdeki bir evde yangın çıktığını duyunca hemen olay yerine geldik. Yangının nedeni henüz belirlenememiş. Aile, durumu çocukların kalkması ile fark ediyor. Ev kullanılamaz duruma gelmiş. Eşyalar zarar görmüş. Can kaybı olmamasına sevindik. Battalgazi Belediyesi olarak Türk Kızılayı’mız ile birlikte vatandaşımızın yaralarını en kısa sürede saracağız. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi felaketin önüne geçmiş. Biz gelip baktığımızda evin kullanılamaz hale geldiğini, eşyaların zarar gördüğünü gördük. Battalgazi Belediyesi olarak Kızılayı’mız ile beraber vatandaşımızın en kısa sürede yaralarını sarmaya çalışacağız. Çıkan yangında can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Rabbim cümlemizi her türlü görünür, görünmez kazadan ve beladan korusun. Battalgazi Belediyesi olarak mağduriyet yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Acı günlerinde de, mutlu günlerinde de daima vatandaşlarımızla birlikte olacağız. Ailemize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.