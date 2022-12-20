Evcil hayvanlara mikroçip taktırma için son gün 31 Aralık

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında imzalanan protokolle evde beslenen kedi, köpek ve gelinciklere 31 Aralık 2022 tarihine kadar mikroçip taktırma zorunluluğu getirildi. Evcil hayvanlarına mikroçip taktırıp kayıt altına aldırmak isteyen vatandaşlar veteriner kliniklerinin yolunu tuttu.

Evcil hayvan sahipleri artık evcil hayvanlarının kaybolmasından korkmayacak. Çünkü deri altına yerleştirilen çipler sayesinde hayvanlar kısa süre içerinde bulunabilecek. Evcil hayvan pasaportuna işlenen bilgiler ile aynı zaman PETVET adı verilen sisteme de girilecek.

Mikroçip hakkında bilgiler veren Veteriner Hekim İbrahim Uzun, “Bütün evcil hayvanlara kedi, köpek ve gelinciklere Tarım Bakanlığı tarafından 5 bin 199 sayılı kanun ile 31 Aralık 2022 tarihine kadar mikroçip takılma zorunluluğu getirildi. Bu tarihe kadar bütün evcil hayvanların kayıt altına alınması ve kaybolmalarının, çalınmalarının önüne geçilmesi amacıyla mikroçip takıyoruz. Çok basit bir işlem. Aşı yapıyormuşuz gibi ense kısmından iki kürek kemiğinin arasından mikroçipi bırakıyoruz. Sonrasında hayvan sahibinin üzerinden internet aracılığıyla sisteme işliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gönderilen pasaportları hayvan sahiplerine veriyoruz. Taktığımız mikroçipin seri numarası bizdeki T.C kimlik numarası gibi her hayvan için karnenin üzerine işleniyor ve hayvan sahiplerine teslim ediliyor. Hepsinin üzerinde bir seri numarası var. Kaybetmemeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bu yılsonuna kadar kedi ve köpeklerini kimliklendirmeyen ve kayıt altına aldırmayanlara 5 bin 199 sayılı Kanun’un 28’inci maddesindeki hükümler gereği 1634 lira idari para cezası uygulanacağı duyuruldu.

Kayıt altına alınan evcil hayvanların kaybolması durumunda ise hayvan sahibinin veteriner hekime ulaşması gerektiğini belirten Uzun, “Hayvan sahibi böyle bir durumla karşılaştığında çipi taktırdığı veteriner kliniğini ile irtibata geçecek. Veteriner hekim kayıp veya çalıntı diye sisteme giriyor. 1 Ocak 2023 itibariyle de bütün aşı ve işlemler mikroçip okutulmadan yapılamayacak. Bu sayede de hayvanın bulunması sağlanacak” şeklinde konuştu.