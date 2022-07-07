Ev baklavasında bayram yoğunluğu

Malatya’da iki yıl önce kurulan Battalgazi Kadın Kooperatifinin üyeleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, ev yapımı baklava taleplerine yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Battalgazi ilçesinde iki yıl önce kurularak faaliyetlerine başlayan Kadın Kooperatifi üyelerinin ürettiği yöresel yemek ürünleri ile tatlı çeşitlerine her geçen gün ilgi atarken, yaklaşan kurban bayramı öncesi ise ev yapımı baklava taleplerine yetişebilmek için yoğun mesai harcanıyor.

Her şey doğal

20 yıldır ev baklavası üretimi yapan baklava ustası Meryem Kapıcı, ürettikleri tüm tatlı çeşitlerinde doğal ürünler kullandıklarını belirterek, yaklaşan bayram öncesi özellikle ev yapımı baklavaya yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Ev yapımı baklaya ilgi fazla

Bir başka kooperatif çalışanı Yasemin Yılmaz ise“ Kooperatifte 2 yıldır çalışıyorum, bu dördüncü bayramımız. Tatlılarımızda katkı ürünleri kullanmadığımız için ürünlerimize talep çok oluyor özellikle ev tatlısına çok talep var. Şuana kadar 500 tepsi sipariş aldık, bu rakam önümüzdeki günlerde bine ulaşır. "diye konuştu