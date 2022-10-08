Etnografik sanatçıya vefa gecesi

Malatya’nın Darende ilçesinde etnografik sanatçı emekli öğretmen Fikri Çalışkan’a vefa gecesi düzenlendi.

Malatya’nın Darende ilçesinde etnografik sanatçı emekli öğretmen Fikri Çalışkan’a vefa gecesi düzenlendi. Darende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Atıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, DASEV Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Buyurgan, Çekül Vakfı Malatya Koordinatörü Bekir Sözen, Darende Belediye Meclis Üyesi Muharrem Apan, Darende Kültür Sanat Derneği Başkanı Alaattin Ateş, Maket Yapımı Etnografik Sanatçısı Fikri Çalışkan, Çalışkan ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Alaattin Ateş’in açılış konuşmasıyla başlayan programda, Emekli Öğretmen Etnografik Sanatçı Fikri Çalışkan’ın biyografisi okunarak, “Ulusal Basında Fikri Çalışkan” konulu Video Tanıtım Gösterimi izlendi. Kaymakam Türkoğlu, Çalışkan’a plaket verdi.

Yapılan konuşmalarda, Maket Yapımı Etnografik Sanatçısı Fikri Çalışkan ile ilgili görüşler dile getirildi.