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Esrar ve hint keneviri ele geçirildi

Malatya’nın Arguvan ilçesinde bir tarlada ekili vaziyette 38 kök Hint keneviri 2 gram kubar esrar ele geçirildi.

MALATYA 12.08.2021, 17:18
Esrar ve hint keneviri ele geçirildi

Malatya’nın Arguvan ilçesinde bir tarlada ekili vaziyette 38 kök Hint keneviri 2 gram kubar esrar ele geçirildi.

Arguvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arguvan ilçesi Karahüyük Mahallesi’nde bir tarlada kenevir ekildiği bilgisi üzerine operasyon yaptı. Yapılan operasyon kapsamında bir şahsın icara aldığı (kiraladığı) tarlada yapılan aramalarda 38 kök Hint keneviri ile 2 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili D.C. isimli şahıs gözaltına alındı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs hakkında tahkikat başlatıldı.
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