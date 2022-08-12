Eskimalatya Meydan Projesi’nin startı verildi

Malatya Battalgazi Belediyesi’nin tarihi ve kültürel zenginliği ile ön plana çıkan Eskimalatya’da hayata geçireceği 45 milyon lirayı bulan ‘Meydan Projesi’nin startı verildi. Modern yapıda hazırlanan projenin temelini atan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Eskimalatyamızın ihtişamına ihtişam katacak projemiz ile ilçemiz yeni bir kimlik kazanacak. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Battalgazi Belediyesi, Başkan Güder’in önemli projelerinden bir tanesi olan ‘Meydan Projesi’ ile Eskimalatya’nın yıllardır özlem ve hasretle beklediği ilk adımı attı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in uzun emek ve çabaları sonucunda Eskimalatya’da hayata geçirilecek olan ‘Meydan Projesi’nin startı verildi.

“Olmaz denilenler, başkanımızla olmaya başladı”

“Olmaz, yapılamaz, edilemez” denen bir projeyi Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in hayata geçirdiğine dikkat çeken Alacakapı Mahallesi Muhtarı Nafız Sayın, “Vatandaşımızın heyecanla beklediği, ilçemizin tarihine ve istikbaline layık bir meydan çalışmasının startı verildi. İlçemiz her zaman olduğu gibi bugün de hizmetle yine kucaklaşıyor. Bu memlekete yapılan hizmet hakka hizmettir. Onun için biraz sabır edeceğiz. Vatandaşlarımız üç senede yapılmadıysa daha da yapılmaz ve edilmez mantığıyla bakıyorlardı. Olmaz denilenler olmaya başladı. Projenin hayata geçirilmesi, kurulun vereceği karar doğrultusunda gerçekleşecekti. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in yoğun gayretleriyle projeye başlanıldı. Başkanımızın yoğun çabalarına ve gayretlerine bizler şahidiz. Güzel bir proje ve Eskimalatya’nın tarihi dokusuna uygun bir proje. Projemiz ile buradaki tarihi daha da ayağa kalkacak” şeklinde konuştu.

“İlçemize ve tüm halkımıza hayırlı olsun”

Battalgazi’nin eski merkezi olan Eskimalatya’nın tarihi dokusunu koruyarak hazırlanan projenin temel atma çalışmasına “Ya Allah Bismillah” diyerek başlayan Başkan Güder, heyecanla beklenen projeyle birlikte Eskimalatya’nın yeni bir kimlik kazanacağını belirtti. Başkan Güder, 19 bin metrekarelik alanda 72 araçlık açık otopark, iş yerleri, sosyal tesis, kitap kafe ve meydan düzenlemesine yer verilen projeyi kısa süre içerisinde Battalgazi ile buluşturmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Başkan Güder, “Biz ilçemizi ilmek ilmek tarihle ve kültürle dokuyarak, daha yaşanılabilir bir Battalgazi’nin inşası için çalışıyoruz. Hizmeti hakkıyla yapmak aşktandır. Bizler, her yeni güne ilçemize neler yapabiliriz düşüncesi ile başlıyor, toplumun sıkıntılarını kendi sorunumuz gibi görüyor ve hizmet için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Rabbime şükürler olsun ki bugünde bir süredir Eskimalatya’da hayata geçireceğimiz Meydan Projesi’nin içerisinde bulunan ve yıkılan Kaymakamlık binasının yerine yapacağımız işyerleri ve sosyal tesisimizin temelini atıyoruz. Tabi ki projedeki ilk amacımız, buranın dokusunu koruyarak, öne çıkan tarih ve kültürünü ön plana çıkarmak. Eskimalatya’mızın böyle güzel bir projeye ihtiyacı vardı. Bir yandan Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile çalışma yaparken diğer yandan projemizin önündeki engelleri kaldırıyorduk. Yaklaşık bir hafta önce nihayete erdirdik ve bugünde temelini atıyoruz. Bu projemizin Eskimalatya’ya ve Malatya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah projemizle kadim ilçemizin değerine değer katacağız ve yeni bir kimlik kazandıracağız. İnanıyorum ki proje sona erdiğinde kazanan Eskimalatya halkı, Battalgazi’miz ve Malatya’mız olacak. Proje Eskimalatya’nın ihtişamına ise ihtişam katacak. İlçemize ve tüm halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Projemizi kısa süre içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız” diye konuştu.

Battalgazi’nin ihtişamını daha da ön plana çıkacak olan ve toplam maliyeti 45 milyon lirayı bulan projenin startı ise Allah için kesilen kurban ile verildi.