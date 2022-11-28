Eskimalatya Meydan Projesi adım adım devam ediyor

Eskimalatya’nın tarihi ve kültürel zenginliğini ön plana çıkaran Meydan Projesi’nin çalışmalarını yerinde inceleyen Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Projeleri örnek gösterilen bir ilçe konumuna geldiğimiz için mutluyuz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in vizyon projeleri arasında yer aldığı bildirilen ve maliyeti 45 milyon lirayı bulan ‘Eskimalatya Meydan Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 72 araçlık açık otopark, iş yerleri, sosyal tesis, kitap kafe, meydan düzenlemesine yer verilen ve tarihi zenginliğini ön plana çıkarmasının yanında ilçeye değer katacak olan projeyle Battalgazi yeni bir kimlik kazanacak. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, tarihi dokuya uygun bir şekilde yapımı devam eden proje alanında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Eksikliklerin tamamlanması noktasında birim müdürüne talimatlar veren Güder, projeyi kısa sürede tamamlayarak vatandaşların istifadesine sunacaklarını belirtti.

Güder, çalışmaları inceledikten sonra yaptığı açıklamada, “Hayali olmayanın projesi olmaz, projesi olmayanın eseri olmaz, eseri olmayanın tarihte yeri olmaz. Battalgazi Belediyesi olarak ilçemizin tanınırlığını arttırmak için çalışmalarımızı gece gündüze yapıyoruz. Şuanda da Eskimalatya’nın meydanındayız ve burada bir meydan çalışması başlatmıştık. Çalışmalar hızlı ve seri şekilde devam ediyor. Amacımız, Eskimalatya’yı hak ettiği değere kavuşturmaktır. Battalgazi’miz tarihi ile ön plana çıkan bir ilçe. Burada tarih var, medeniyet var, yaşanılmışlık var. UNESCO Dünya Kültür Mirası’na sahip bir ilçeyiz. Birçok yerli ve yabancı turisti konuk etmemiz münasebetiyle ilçemizin tanıtımına ayrı bir önem veriyoruz. O yüzden yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarda buranın tarihi dokusunu bozmamamız gerekiyordu ve öylede yaptık. En önemli projelerimizden birisi de Eskimalatya Meydan Projesidir. Projemize başlangıçta 30 milyonluk bütçe ayarlamıştık ama fiyatların yükselmesi ile proje maliyetimiz arttı. Projemizle inşallah kadim ilçemizin değerine değer katacağız ve yeni bir kimlik kazandıracağız. Projeleri örnek gösterilen bir ilçe konumuna geldiğimiz için mutluyuz. İnşallah projemizi kısa süre içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız” dedi.