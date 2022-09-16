Eski rektörden yeni rektöre başarı dileği

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörlüğü görevine Prof. Dr. Recep Bentli’nin atanması nedeniyle görev süresi dolan MTÜ eski Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, yeni rektör Bentli’ye başarı dileğinde bulundu.

MTÜ’de 4 yıl rektörlük görevi yapan ve görev süresi dolup süresi uzatılmayan Prof. Dr. Karabulut, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Kuruluş sürecinden bu güne kadar icra ettiğim Malatya Turgut Özal Üniversitesi rektörlük görevimi tamamlamış bulunmaktayım. Başka Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve YÖK başkanımız olmak üzere, kıymetli Bakanlarımıza, Malatya Milletvekillerimize, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bu süreçte birlikte çalıştığım idari ve akademik personellerimize teşekkür ederim. Rektörlük görevine atanan Prof.Dr. Recep Bentli’ye başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.