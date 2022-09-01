Son Dakika
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Roman Vatandaşlara Yönelik Yeni Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2022-2030)
Eski muhtar traktör kazasında öldü
Malatya’nın Darende ilçesinde eski muhtar Mustafa Kaya, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
MALATYA 01.09.2022, 11:02
Malatya’nın Darende ilçesinde eski muhtar Mustafa Kaya, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Darende İlçesi Gökçeören mevkiinde meydana geldi. Eski muhtar Mustafa Kaya’nın (63) kullandığı traktör, bilinmeyen bir nedenle devrilmesi sonucu sürücü Kaya, traktörün altında kalarak vefat etti.
Adli Tıp Kurumu’na götürülüp otopsi yapılan Kaya, Gökçeören kırsal mahalle mezarlığında defnedildi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Adana Demirspor
|4
|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. Liverpool
|5
|8
|6. Leeds United
|5
|8
|7. Fulham
|5
|8
|8. Southampton
|5
|7
|9. Chelsea
|5
|7
|10. Brentford
|5
|6
|11. Newcastle
|5
|6
|12. M. United
|4
|6
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. West Ham United
|5
|4
|15. Nottingham Forest
|5
|4
|16. Bournemouth
|5
|4
|17. Everton
|5
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0
26
parçalı az bulutlu
Sayfalar Tümü