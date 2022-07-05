Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından tarihi ve kültürel zenginliği ile ön plana çıkan, birçok yerli ve yabancı turistin ise uğrak mekanı olan Eskimalatya’ya kazandırılacak olan ‘Meydan Projesi’nin yapımı için atıl durumda bulunan eski kaymakamlık binasının yıkımına başlandı.

Mülkiyeti Battalgazi Belediyesine ait olan Eskimalatya’daki eski Kaymakamlık binasının yıkım çalışmaları, Battalgazi Belediyesi ekipleri tarafından kontrollü şekilde başladı. Tarihi ve kültürel zenginliği ile ön plana çıkan, birçok yerli ve yabancı turistin uğrak mekanı Eskimalatya’ya kazandırılacak olan ‘Meydan Projesi’nin yapımı için 1980’li yıllarda yapılan eski Kaymakamlık binasının yıkımı yapılırken, çevre esnaflara ve vatandaşlara rahatsızlık vermemek için ekipler büyük bir çalışma örneği ortaya koydu. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de ekipler tarafından yıkımı kontrollü şekilde devam eden eski Kaymakamlık binası çevresinde incelemelerde bulundu.

“Projemizin önündeki engelleri kaldırıyoruz”

Eskimalatya meydan projesinin önündeki engelleri kaldırmak için başlatılan çalışmaların aralıksız devam ettiğinin altını çizen Başkan Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak yaklaşık 2 yıl önce Eskimalatya meydanını düzenleyip, buradaki tarihi dokuyu bütünleştirmek için çalışmalarımıza başlamıştık. Ekiplerimiz çok güzel bir meydan projesi hazırlamıştı. Gerekli izinlerin alınması noktasında biraz gecikme yaşandı. Meydan projemizin yapımına engel olan ve mülkiyeti belediyemize ait olan eski kaymakamlık binasını yıkarak o alanı genişletmemiz gerekiyordu. Daha fazla zaman kaybetmeden süreci başlattık ve eski kaymakamlık binasının yıkımına başlattık. Yıkımın ardından meydan projemizin startını vermeye hazırlanıyoruz. Projemiz ile Eskimalatya meydanını büyütüp ferah bir ortam oluşturarak, hem burada yaşayan vatandaşlarımızı hem de dışarıdan gelen misafirlerimizi rahatça misafir etmek ve buranın güzelliklerinden faydalandırmak istiyoruz. Çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. İnşallah kısa sürede binamızın yıkımı tamamlanacak. Buradaki tarihi dokuya uygun bir şekilde yapacağımız çalışmalarımızı en kısa süre içinde başlatacağız. Yıkımını gerçekleştirdiğimiz binanın arka kısmı ise şuan yargı aşamasında ve sonuçlanmasını bekliyoruz. Kısa süre içinde startını vereceğimiz Eskimalatya meydan projemizin birinci etabını, inşallah 2022 yılı içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Allah nasip ederse 2023 yılının sonunda da Eskimalatya’mız özlenen meydanına kavuşmuş olacak ve bu tarih kokan bölgemizi hak ettiği değere kavuşturacağız” dedi.