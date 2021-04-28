Eski belediye başkan yardımcısı koronadan öldü

Malatya Belediyesi’nin eski başkan yardımcılarından Yılmaz Kınacı, bir süredir tedavi gördüğü yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle hayatını kaybetti.

Malatya Belediyesi’nin, 1999- 2004 yılları arasında başkanlığını yapan Mehmet Yaşar Çerçi döneminde, Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) meclis üyeliği yapan ve Başkan Yardımcısı görevinde bulunup, zaman zaman da başkan vekilliği görevi yapan Yılmaz Kınacı (64) Covid-19 tedavisi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde vefat etti.

Kuyumculuk mesleğini sürdüren Kınacı’nın, Yeşiltepe şehir mezarlığında defnedildiği kaydedildi.