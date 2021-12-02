Eski Bakan Tüzmen, Başkan Gürkan’ı ziyaret etti

Ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan, “Kürşad Tüzmen İle Benim Şehrim” isimli programının çekimleri için Malatya’ya gelen Devlet Eski Bakanı Kürşad Tüzmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı da makamında ziyaret etti.

Ziyarette program hakkında bilgiler aktaran Tüzmen, “Gitmiş olduğumuz şehirlerde o şehrin tarihini, kültürünü ve yemek kültürünün tanıtımının yanı sıra spor etkinlikleriyle ilgilide çekimler yaparak ‘Benim Şehrim’ izleyicilerine anlatmaya çalışıyoruz. Bugün Malatya’da 56’ncı çekimimizi yapıyoruz” dedi.

Ziyaret sırasında Malatya tarihi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya insanlık tarihi ve Türk-İslam tarihi açısından önemli bir şehirdir. Biz bu şehri tarif ederken İnsanlık medeniyetinin başladığı Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehir diye tarif ediyoruz. Evliya Çelebi tarif ederken Dar-ül Rıfat seçkin insanların yaşadığı diyar diye tarif ediyor. Peygamber Efendimizin Sahabelerinden Abdulvahap Gazi Hz. Burada yaşamış ve Kabri burada bulunmaktadır. Oda Malatya’yı Himmetli zatların bulunduğu şehir diye tarif ediyor.

İnsanlık medeniyetinin başladığı şehir derken hakikaten 26 Temmuz’da UNESCO tarafından bu ifade tescil edildi. Arslantepe ilk devlet hayatının, ilk yerleşik hayatın, ilk bürokrasi hayatının, ilk muhasebe kayıtlarının, ilk gümrükleme işlemleri ile taş devrinden bakır ve demir geçiş sürecinin yaşanmasında ilklerin yaşandığı bir şehir. Tarihte kullanılan ilk kılıç, yapılan kazılar neticesinde burada bulunmuştur. Bu anlamda Malatya insanlık tarihi açısından çok önemli bir şehirdir. Ayrıca Türk-İslam Tarihi açısından baktığımız zaman Anadolu’nun kapılarının 1071 Malazgirt Savaşı ile birlikte Türklere açıldığı ifade edilmekte tarih kitaplarında. Bundan 400 yıl önce Battal Gazi, Hasan Gazi, Hüseyin Gazi Anadolu’nun fetih sürecini başlatmıştır. Anadolu’da Türkleşme ve İslamlaşma süreci Malatya Sancağı ile başlamıştır.

Malatya tarihi varlıklarının yeniden ayağa kaldırılması noktasında da Belediye olarak yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bizans-Roma ve Selçuklu dönemlerinden kalma eserleri yeniden gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu yönüyle de Malatya Türkiye’ye örnek olmaktadır. Malatya 12 bin 300 kilometrekarelik bir alanı 717 mahallesi ve 13 ilçesiyle Türkiye’de nadir illerden biridir. Malatya’da asfaltsız hiçbir yerleşim yeri kalmamıştır. Akarsularımıza atık su karışmaz. 12 arıtma tesisi yapıldı. Ayrıca altyapısı, üstyapısı ve çevre düzenlemeleriyle Malatya bölgesinde güzide bir şehirdir. Anadolu’da yıldızı parlayan bir şehirdir.

Malatya ayrıca tarım ürünleriyle de Türkiye’de önemli bir yere sahip. Malatya’yı Dünya Kayısı Başkenti diye tabir ediyoruz. Dünya Kuru Kayısı üretiminin yüzde 75’ine yakını Malatya’da üretilmekte. Kayısı üretimi noktasında da önemli bir şehirdir” dedi.

Gerçekleşen ziyaretin ardından Gürkan, Tüzmen ile birlikte Malatya Kent Müzesi ve Taşhoran Kilisesini de gezdiler.