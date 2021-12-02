banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracat, ithalatı geçecek
TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracat, ithalatı geçecek
CIA'de cinsel istismar skandalı!
CIA'de cinsel istismar skandalı!
Türkiye düşmanı Sebastian Kurz siyaseti bıraktı
Türkiye düşmanı Sebastian Kurz siyaseti bıraktı
Benzine 44 kuruş zam!
Benzine 44 kuruş zam!

Eski Bakan Tüzmen, Başkan Gürkan’ı ziyaret etti

Ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan, “Kürşad Tüzmen İle Benim Şehrim” isimli programının çekimleri için Malatya’ya gelen Devlet Eski Bakanı Kürşad Tüzmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı da makamında ziyaret etti.

MALATYA 02.12.2021, 16:44
Eski Bakan Tüzmen, Başkan Gürkan’ı ziyaret etti

Ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan, “Kürşad Tüzmen İle Benim Şehrim” isimli programının çekimleri için Malatya’ya gelen Devlet Eski Bakanı Kürşad Tüzmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı da makamında ziyaret etti.

Ziyarette program hakkında bilgiler aktaran Tüzmen, “Gitmiş olduğumuz şehirlerde o şehrin tarihini, kültürünü ve yemek kültürünün tanıtımının yanı sıra spor etkinlikleriyle ilgilide çekimler yaparak ‘Benim Şehrim’ izleyicilerine anlatmaya çalışıyoruz. Bugün Malatya’da 56’ncı çekimimizi yapıyoruz” dedi.

Ziyaret sırasında Malatya tarihi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya insanlık tarihi ve Türk-İslam tarihi açısından önemli bir şehirdir. Biz bu şehri tarif ederken İnsanlık medeniyetinin başladığı Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehir diye tarif ediyoruz. Evliya Çelebi tarif ederken Dar-ül Rıfat seçkin insanların yaşadığı diyar diye tarif ediyor. Peygamber Efendimizin Sahabelerinden Abdulvahap Gazi Hz. Burada yaşamış ve Kabri burada bulunmaktadır. Oda Malatya’yı Himmetli zatların bulunduğu şehir diye tarif ediyor.

İnsanlık medeniyetinin başladığı şehir derken hakikaten 26 Temmuz’da UNESCO tarafından bu ifade tescil edildi. Arslantepe ilk devlet hayatının, ilk yerleşik hayatın, ilk bürokrasi hayatının, ilk muhasebe kayıtlarının, ilk gümrükleme işlemleri ile taş devrinden bakır ve demir geçiş sürecinin yaşanmasında ilklerin yaşandığı bir şehir. Tarihte kullanılan ilk kılıç, yapılan kazılar neticesinde burada bulunmuştur. Bu anlamda Malatya insanlık tarihi açısından çok önemli bir şehirdir. Ayrıca Türk-İslam Tarihi açısından baktığımız zaman Anadolu’nun kapılarının 1071 Malazgirt Savaşı ile birlikte Türklere açıldığı ifade edilmekte tarih kitaplarında. Bundan 400 yıl önce Battal Gazi, Hasan Gazi, Hüseyin Gazi Anadolu’nun fetih sürecini başlatmıştır. Anadolu’da Türkleşme ve İslamlaşma süreci Malatya Sancağı ile başlamıştır.

Malatya tarihi varlıklarının yeniden ayağa kaldırılması noktasında da Belediye olarak yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bizans-Roma ve Selçuklu dönemlerinden kalma eserleri yeniden gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu yönüyle de Malatya Türkiye’ye örnek olmaktadır. Malatya 12 bin 300 kilometrekarelik bir alanı 717 mahallesi ve 13 ilçesiyle Türkiye’de nadir illerden biridir. Malatya’da asfaltsız hiçbir yerleşim yeri kalmamıştır. Akarsularımıza atık su karışmaz. 12 arıtma tesisi yapıldı. Ayrıca altyapısı, üstyapısı ve çevre düzenlemeleriyle Malatya bölgesinde güzide bir şehirdir. Anadolu’da yıldızı parlayan bir şehirdir.

Malatya ayrıca tarım ürünleriyle de Türkiye’de önemli bir yere sahip. Malatya’yı Dünya Kayısı Başkenti diye tabir ediyoruz. Dünya Kuru Kayısı üretiminin yüzde 75’ine yakını Malatya’da üretilmekte. Kayısı üretimi noktasında da önemli bir şehirdir” dedi.

Gerçekleşen ziyaretin ardından Gürkan, Tüzmen ile birlikte Malatya Kent Müzesi ve Taşhoran Kilisesini de gezdiler.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 14 21
7. Brighton 14 19
8. Leicester City 14 19
9. Tottenham 12 19
10. M. United 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7