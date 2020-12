Esenlik’ten sosyal yardım vurgusu

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Esenlik A.Ş, 2020’de yaptığı sosyal yardımları, 2021’de de sürdürüleceğini açıkladı.

Esenlik A.Ş tarafından yeni yıl nedeniyle yapılan açıklamada, “2020 yılı bizlere birçok sıkıntılar yaşattı. Dünya hızla yayılan bir salgınla karşı karşıya kaldı. Depremler. Doğal Afetler. Dünya insanlığı, hızla yayılan bir salgınla karşı karşıya kaldı. Gün, birlik günüdür diyerek, hemen hazırlıklara başladık. Malatya Valiliğimizin koordinesinde AFAD, Kızılay ve Büyükşehir Belediyesi Başkanlığımızla birlikte tüm ekiplerimiz sahaya indiler. Kimya Fabrikamızın üretim kapasitesini arttırdık. Evde Hayat, Esenlik’te hizmet var diyerek “Sanal Market” ile müşterilerimizin taleplerini karşıladık” ifadelerine yer verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın öncülüğünde “Berber ve Kuaförlere” gıda paketi yardımı yaptıklarının bildirildiği açıklamada, “65 yaş, engelli ve kimsesiz vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın sosyal entegrasyon projesi bünyesinde ilk etapta 1 milyon TL değerinde yaklaşık 3 bin gıda paketini esnafımıza teslim ettik.

Epilepsi hastası minik Efe’nin bağlı bulunduğu makinenin sürekli çalışması için jeneratörünü teslim ettik. Her zaman mazlumun yanında olduk. Hemşerilerimiz için ne gerekiyorsa ilk koşan biz olduk. Malatya’da kazandığımızı, Malatya için harcıyoruz. Ve sizlerin desteğiyle de her zaman büyümeye devam edeceğiz. Biz büyük bir aileyiz.30 yıldır tükenmek bilmeyen enerjimiz ile Malatya ve Malatya halkının her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere; Malatyalı hemşehrilerimizin ve şehrimize birlikte hizmet ettiğimiz tüm mesai arkadaşlarımızın yeni yılını kutluyor, 2021 yılının şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ediyoruz” dedi.