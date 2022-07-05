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Esenlik Süper Market görevlisinden örnek davranış

Malatya’da Esenlik Süper Marketlerde çalışan görevli, içerisinde altın bulunan cüzdanı sahibine ulaştırarak örnek bir davranışa imza attı.

MALATYA 05.07.2022, 15:12
Esenlik Süper Market görevlisinden örnek davranış

Malatya’da Esenlik Süper Marketlerde çalışan görevli, içerisinde altın bulunan cüzdanı sahibine ulaştırarak örnek bir davranışa imza attı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Süper Marketler’in Yeni Cami Şubesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ziya Son, akşam saatlerinde market içerisinde bir bayan cüzdanı buldu. Cüzdan içerisinde 3 çeyrek ve 1 yarım altın ile kimlikleri bulan görevli, kimliklerden yola çıkarak cüzdanını kaybeden kadına ulaştı.

Kısa süre sonra markete gelen kadına, markette düşürdüğü cüzdanı teslim edildi.

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