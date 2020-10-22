Esenlik Sanal Market ile büyümeye devam ediyor
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESENLİK SÜPER MARKETLER, PANDEMİ SÜRECİNDE HAYATA GEÇİRDİĞİ E-TİCARET İLE HEM HACMİNİ BÜYÜTTÜ HEM DE SEKTÖRE YENİ BİR SOLUK GETİRDİ.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Süper Marketler, pandemi sürecinde hayata geçirdiği e-ticaret ile hem hacmini büyüttü hem de sektöre yeni bir soluk getirdi.
Mart ayından itibaren Türkiye’de de etkisini arttıran korona virüs (Covid-19) salgınıyla birlikte online satışta da patlama oldu. Birçok firma ve şirket bu süreçte e-ticarete yönlenirken, Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Şirketi, önceden alt yapısını tamamladığı e-ticaret sistemini pandemi ile birlikte uygulamaya koydu.
Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde Malatya’da e-ticaret ile müşterilerine sağlıklı ve hızlı bir hizmet götüren Esenlik Şirketi artık Malatya’da online alışverişinde artık söz sahibi.
Esenlik Şirketi Genel Müdürü Ata Ünlü, pandemi sürecinden önce şirket olarak e-ticaret alt yapılarını hazırladıklarını belirten Ünlü, covid-19 ile birlikte online alışveriş sistemini de hızlandırdıklarını dile getirdi.
İlk olarak Mart ayında kurdukları WhatsApp gurubu ile sipariş aldıklarını ifade eden Genel Müdür Ünlü, kısa süre sonra ise alt yapısı hazır olan sistemi devreye koyduklarını söyledi. Bu süreçte özellikle evlerinden çıkamayan risk gurubundaki yaşlıların sistem üzerinden verdikleri siparişleri en kısa sürede tüm tedbirler alınarak evlerine bıraktıklarını belirten Ünlü, “Bu süreçte geri dönüşler çok olumlu oldu. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemde Esenlik olarak, online alışveriş ile vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Ünlü, “E- ticaret sistemimiz şuan devam ediyor. Bu uygulamayı üstüne katarak daha da aktifleştireceğiz. Vatandaşların ilgi alakası da çok güzel. Alınan siparişleri bekletmeden gün içinde güvenli bir şekilde hemen teslim ediyoruz. Şuan 3 teslimat aracımız var, ekiplerimiz ile birlikte bu günlerde bu uygulamayı daha da ileri taşıyacağız” dedi.
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