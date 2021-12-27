Esenlik Marketlerden dev indirim

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Anonim Şirketi Genel Müdürü Ata Ünlü, Yarından itibaren 320 üründe yeni bir indirim kampanyası başlatacaklarını söyledi.

Esenliğin kentte lokomotif görevi yaparak fiyatların makul seviyede kalmasına öncülük ettiğini belirten, Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Anonim Şirketi Genel Müdürü Ata Ünlü, Yarından itibaren 320 üründe yeni bir indirim kampanyası başlatacaklarını açıkladı. Birçok üründe sürekli indirim kampanyaları yaptıklarını aktaran Ünlü, ”Kamuoyunda yakından takip ettiği gibi son üç ayda döviz kurlarının spekülatif bir artış yaşanmış olup. Buna bağlı olarak da ürün girdi fiyatları arttığı için tedarik ettiğimiz ürünlerin de fiyatları artmıştır. Malatyalı hemşerilerimizin bildiği gibi yerel marketlerimizle tatlı bir rekabet halinde olup ürün fiyatlarını belirlemede Esenlik olarak lokomotif görevi yaparak fiyatların makul seviyede kalmasına öncülük etmekteyiz. Bu süre içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın talimatlarıyla kendi bütçemizi de zorlayarak birçok üründe sürekli indirim kampanyaları yapmaktayız. 20 Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanımızın kur korumalı TL mevduat sistemini açıklamasını müteakip hızla düşen döviz fiyatları piyasalarda olumlu havaların oluşmasına sebep olduğundan yapmış olduğumuz indirim faaliyetlerimizi daha da ileri noktaya taşıyıp yüzlerce üründe indirime gidilmiştir. Yarından itibaren 320 üründe yeni bir indirim kampanyası başlayacaktır “dedi

Kaliteyi en uygun fiyata halka ulaştırdıklarını kaydeden Ünlü, "Ürün tedarikinde asıl olan üretici firmaların üretim maliyetleridir. Maliyetlerin düşmesi sonucu piyasaya uygun fiyatla ürün sunmalarını bekliyoruz. Bizler piyasayı takip edeceğiz. Ürün fiyatlarında herhangi bir gevşeme olursa bunları da anında raflarımıza yansıtacağız. Üretici firmalarla görüşme halindeyiz. Kaliteyi en uygun fiyata satmaya devam edeceğiz” diye konuştu.