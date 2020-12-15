Esenlik Genel Müdüründen market açıklaması

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Anonim Şirketi Genel Müdürü Ata Ünlü, süper market işletmeciliğinde halkın güven duyduğu bir noktada olduklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin önemli iştirakçilerinden biri olan Esenlik Anonim Şirketi Genel Müdürü Ata Ünlü, Malatya’nın en büyük emaneti olan Esenlik’in kendilerine emanet edildiğini belirterek, ellerinden geldikçe burayı daha iyi bir noktaya getirmek için gayretle çalıştıklarını vurguladı. Ünlü, “Malatya’da fiyatları gerçekten Esenlik belirliyor. Çünkü diğer rakip market grupları bizim fiyatlara göre pozisyon alıyorlar, ona göre fiyat belirliyorlar” dedi.

1990 yılında kurulan ve görev alan herkesin gayretleri ile Esenlik Şirketinin bugünlere başarıyla geldiğini ifade eden Ünlü, Türkiye’de belediye iştirakçisi olarak kurulan marketler zincirinin Malatya dışında başka yerde olmadığını söyledi. Esenlik’in yüzünün akıyla bugünlere kadar geldiğini dile getiren Ünlü, “Bizim şu anda aktif 38 marketimiz var. Sadece işimiz marketçilik de değil. Bunun yanı sıra kimya fabrikası, et entegre tesisimiz bulunuyor. Yine Esenlik olarak Canlı Hayvan Pazarı ile Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ)’nin de işletmesini yürütüyoruz. Malatya’da haksız rekabet ve fiyatların değerlendirilmesi konusunda Esenlik Marketlerin belirleyici bir pozisyonda olduğunu da dile getiren Ünlü, “Çünkü Malatya’da fiyatları gerçekten Esenlik belirliyor. Diğer market grupları bizim fiyatlara göre pozisyon alıyorlar, ona göre fiyat belirliyorlar. Allah korusun Esenlik olmazsa Malatya’da hiçbir fiyat bu seviyede kalmaz diyorum. Onun için Esenlik Marketlerin yaşaması, Malatya’nın da bu hizmetten faydalanması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Göreve geldiklerinde Malatya’da 46 market şubesine sahip olduklarını ifade eden Genel Müdür Ünlü, yapılan değerlendirmeler sonucu zarar eden bazı şubeleri kapatmak zorunda kaldıklarını söyledi. Esenlik Şirketi’nin ticari bir kurum olduğunu ve dışardan bir destek almadan ayakta durması gerektiğini ifade eden Ünlü, “Yaşayabilmemiz için zarar eden bazı marketlerimizi kapatma kararı aldık. Aslında bu bizim de istemediğimiz bir durumdu. Keşke şubelerimizi daha da arttırma yönünde bir gayretimiz olsaydı. Ama bu süreçte 11 marketi kapattık. Ama bunun yanında 4 adet yeni marketimizi de çeşitli bölgelerde hizmete açtık. Bu marketleri açarken de yeni bir konsept ile Malatyalıların hizmetine sunduk” ifadelerine yer verdi.

Malatyalıların en iyi hizmete layık olduğu düşüncesi ile hizmetlerine devam ettiklerini kaydeden Ünlü, “Burası ticari bir kuruluş olduğu için önceliğimiz kar etmek değil, zarar etmeyelim bu bize yeter. Zarar etmemek kaydı ile de her yerde varız, olmaya da çalışacağı” sözlerine yer verdi.

Ünlü yeni market şubesi açılması ile ilgili ise, “Nüfusun yoğun olduğu yerleşim yerlerinde bir ihtiyaç var ise ve orada zarar etmeyeceksek, uygun bir mekanda açma kararını alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde online alışverişin de öneminin arttığını ve bu süreçte de Esenlik olarak e-ticarete de yöneldiklerini hatırlatan Ünlü, “Pandemiden dolayı vatandaşlarımız evlerinde kalınca, onlara hizmet etmek bizim vazifemiz. Aynı gün içinde WhatsApp sipariş hattına gelen istekleri hemen müşterilerimize hijyenik olarak götürüyoruz. Biz zaten Esenlik olarak e-ticaret alt yapısını tamamlamıştık, bu süreçte de öne aldık ve pandemi nedeniyle online siparişleri de aynı gün içerisinde müşterilerimize teslim ediyoruz” diye konuştu.