banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul'da ulaşıma zam teklifi ertelendi
İstanbul'da ulaşıma zam teklifi ertelendi
Yarım simit tezgahlardaki yerini aldıı!
Yarım simit tezgahlardaki yerini aldıı!
Fatih Terim'den sürpriz karar!
Fatih Terim'den sürpriz karar!
Alkollü içeceklere zam!
Alkollü içeceklere zam!

Eroğlu adaylığını açıkladı

Malatya Berber ve Kuaförler Odası Başkanlığına adaylığını açıklayan Kuaför Şener Eroğlu, basın açıklamasında, “Esnaf ve sanatkârları heyecanlandıracak bir proje, kuracağımız bir kooperatif ile esnafa katkı sunacağız” dedi.

MALATYA 27.11.2021, 15:55
Eroğlu adaylığını açıkladı

Malatya Berber ve Kuaförler Odası Başkanlığına adaylığını açıklayan Kuaför Şener Eroğlu, basın açıklamasında, “Esnaf ve sanatkârları heyecanlandıracak bir proje, kuracağımız bir kooperatif ile esnafa katkı sunacağız” dedi.

Eroğlu, özel bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi. 1989 yılında başladığı meslek hayatında sektördeki gelişmeleri sürekli takip ederek, isminin marka değerini yükselterek bugünlere geldiğini belirten Şener Eroğlu, markasına değer katıp, kuaför ve berberlik mesleğini açtığı kurslarla belli bir aşamaya getirdiğini ifade etti. Kuaför ve Berber Şener Eroğlu, “Mesleğimi farklı bir bakış açısıyla 30 yılı aşkın süren bu çalışma ile önemli çalışmalara imza attık. Kimi zaman engellerle karşılaştık. Ancak azimle engelleri aşmayı başardık. Bu sektörde yaşanan sorunların, esnaf ve sanatkâr arkadaşlarımızın daha iyi koşullarda çalışmasını sağlayacak yatırımların önünü açmak ve onlara Malatya Berberler ve Kuaförler Odası olarak gerekli destekleri sağlayabilmek adına oda başkanlığı seçimlerinde aday olmaya karar verdim. Odamızın seçimi önümüzdeki ay yapılacak” ifadelerini kullandı.

Berber ve kuaför esnafının ekonomik açıdan zor günler geçirdiğini, esnafların daha iyi koşullar da müşterilerine hizmet verilmesini sağlayacak birçok projenin çalışması içerisinde olduklarına dikkat çeken Eroğlu, “Esnaf ve sanatkârları heyecanlandıracak bir proje, kuracağımız bir kooperatif ile esnafa katkı sunacağız. Esnaf ve sanatkâr arkadaşlarımızın çalışma hayati içerisinde çok fazla alin teri sarf etmesi, tabiatıyla sektörle bir yıpranmayı da beraberinde getirmektedir. Çalışması içerisinde bulunduğumuz projenin en önde geleni, esnaf arkadaşlarımızın yıpranma payının tanımlanıp sosyal güvenlik ve devletimiz tarafından BAĞ-KUR sistemine dahil edilmesi için gerekli yasal çalışmaları başlatmak için çalışacağız. Böylelikle esnaf ve sanatkârlarımız emeklerinin karşılığını almış olacaktır” dedi.

“Esnaflarımızın sorunlarını biliyorum, desteklerini bekliyorum”

Esnaf ve sanatkârları heyecanlandıracak bir diğer projesinin ise kuracakları bir kooperatif ile esnafa katkı sunacaklarını belirten Eroğlu, “Ucuz ve uygun koşullarda malzeme temini sağlamaktan esnaf ve sanatkârlarımıza maddi desteğe kadar birçok alanda katkı sağlamak için çaba göstereceğiz. Berber ve kuaför esnafının en büyük sorunlarından olan BAG-KUR ve SGK primlerinin iyileştirilmesi ve primlerini yatırmakta zorluk yasayan esnaflarımızın sıkıntılarının çözülmesi için gerekli yasal çalışmalara başlayarak uzun yıllar sorun olan bu önemli konunun bir an önce çözümünü sağlamak istiyoruz. Ekonomik olarak sıkıntılarını ve kaygılarını atlatmış esnaf ve sanatkârlarımızla birlikte sektörde yaşanan kalifiye eleman sorununu çözmek adına daha önceden kısıtlı imkânlarla başlatmış olduğumuz sektör içi eğitim kurslarını daha profesyonel ve katılımı yoğun eğitimlerle destekleyerek berber ve kuaför esnafımızın geleceğini teminat altına almak istiyoruz. Tüm bu bağlamda birlik ve beraberlik duygusu çerçevesinde hareket ederek berber ve kuaför esnafı kardeşlerimize eşit ve paydaş bir anlayışla yaklaşacağımı taahhüt ediyorum. Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığında tüm esnaf ve sanatkâr camiamızın desteklerini bekliyorum” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 14 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 14 22
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Altay 14 17
13. Kayserispor 13 16
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Adanaspor 13 18
10. Menemenspor 13 17
11. Gençlerbirliği 13 17
12. Samsunspor 12 16
13. Denizlispor 13 15
14. Bursaspor 13 14
15. Manisa FK 14 14
16. Boluspor 12 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Granada 14 12
17. Cádiz 14 12
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7